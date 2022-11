Full, Seven-Round Order for the 2016 NFL Draft

Compensatory picks have been accounted for and the 2016 NFL Draft order has been officially set. The Buccaneers hold seven picks at No. 9, 39, 74, 108, 148, 183 and 197. In total, 253 prospects will be selected over the course of seven rounds. Below is a look at the complete order for this year's draft:

ROUND 1

1-1-1: Tennessee

1-2-2: Cleveland

1-3-3: San Diego

1-4-4: Dallas

1-5-5: Jacksonville

1-6-6: Baltimore

1-7-7: San Francisco

1-8-8: Philadelphia from Miami

1-9-9: Tampa Bay

1-10-10: New York Giants

1-11-11: Chicago

1-12-12: New Orleans

1-13-13: Miami from Philadelphia

1-14-14: Oakland

1-15-15: Los Angeles

1-16-16: Detroit

1-17-17: Atlanta

1-18-18: Indianapolis

1-19-19: Buffalo

1-20-20: New York Jets

1-21-21: Washington

1-22-22: Houston

1-23-23: Minnesota

1-24-24: Cincinnati

1-25-25: Pittsburgh

1-26-26: Seattle

1-27-27: Green Bay

1-28-28: Kansas City

1-29- : New England (Forfeited)

1-30-29: Arizona

1-31-30: Carolina

1-32-31: Denver

ROUND TWO

2- 1-32: Cleveland

2- 2-33: Tennessee

2- 3-34: Dallas

2- 4-35: San Diego

2- 5-36: Baltimore

2- 6-37: San Francisco

2- 7-38: Jacksonville

2- 8-39: Tampa Bay

2- 9-40: New York Giants

2-10-41: Chicago

2-11-42: Miami

2-12-43: Los Angeles from Philadelphia

2-13-44: Oakland

2-14-45: Los Angeles

2-15-46: Detroit

2-16-47: New Orleans

2-17-48: Indianapolis

2-18-49: Buffalo

2-19-50: Atlanta

2-20-51: New York Jets

2-21-52: Houston

2-22-53: Washington

2-23-54: Minnesota

2-24-55: Cincinnati

2-25-56: Seattle

2-26-57: Green Bay

2-27-58: Pittsburgh

2-28-59: Kansas City

2-29-60: New England

2-30-61: New England from Arizona

2-31-62: Carolina

2-32-63: Denver

ROUND THREE

3- 1-64: Tennessee

3- 2-65: Cleveland

3- 3-66: San Diego

3- 4-67: Dallas

3- 5-68: San Francisco

3- 6-69: Jacksonville

3- 7-70: Baltimore

3- 8-71: New York Giants

3- 9-72: Chicago

3-10-73: Miami

3-11-74: Tampa Bay

3-12-75: Oakland

3-13-76: Los Angeles

3-14-77: Philadelphia from Detroit

3-15-78: New Orleans

3-16-79: Philadelphia

3-17-80: Buffalo

3-18-81: Atlanta

3-19-82: Indianapolis

3-20-83: New York Jets

3-21-84: Washington

3-22-85: Houston

3-23-86: Minnesota

3-24-87: Cincinnati

3-25-88: Green Bay

3-26-89: Pittsburgh

3-27-90: Seattle

3-28-: Kansas City (Forfeited)

3-29-91: New England

3-30-92: Arizona

3-31-93: Carolina

3-32-94: Denver

3-33-95: Detroit (Compensatory Selection)

3-34-96: New England (Compensatory Selection)

3-35-97: Seattle (Compensatory Selection)

3-36-98: Denver (Compensatory Selection)

ROUND FOUR

4-1-99: Cleveland

4-2-100: Philadelphia from Tennessee

4-3-101: Dallas

4-4-102: San Diego

4-5-103: Jacksonville

4-6-104: Baltimore

4-7-105: San Francisco

4-8-106: Chicago

4-9-107: Miami

4-10-108: Tampa Bay

4-11-109: New York Giants

4-12-110: Los Angeles

4-13-111: Detroit

4-14-112: New Orleans

4-15-113: Tennessee from Philadelphia

4-16-114: Oakland

4-17-115: Atlanta

4-18-116: Indianapolis

4-19-117: Buffalo

4-20-118: New York Jets

4-21-119: Houston

4-22-120: Washington

4-23-121: Minnesota

4-24-122: Cincinnati

4-25-123: Pittsburgh

4-26-124: Seattle

4-27-125: Green Bay

4-28-126: Kansas City

4-29-127: Chicago from New England

4-30-128: Arizona

4-31-129: Carolina

4-32-130: Baltimore from Denver

4-33-131: Green Bay

4-34-132: Baltimore

4-35-133: San Francisco

4-36-134: Baltimore

4-37-135: Dallas

4-38-136: Denver

4-39-137: Green Bay

4-40-138: Cleveland

4-41-139: Buffalo

ROUND FIVE

5-1-140: Tennessee

5-2-141: Cleveland

5-3-142: San Francisco from San Diego

5-4-143: Oakland from Dallas

5-5-144: Denver from Baltimore

5-6-145: San Francisco

5-7-146: Jacksonville

5-8-147: Miami

5-9-148: Tampa Bay

5-10-149: New York Giants

5-11-150: Chicago

5-12-151: Detroit

5-13-152: New Orleans

5-14-153: Philadelphia

5-15-154: Oakland

5-16-: Los Angeles (Exercised in Supplemental Draft)

5-17-155: Indianapolis

5-18-156: Buffalo

5-19-: Atlanta (Forfeited)

5-20-157: New York Jets

5-21-158: Washington

5-22-159: Houston

5-23-160: Minnesota

5-24-161: Cincinnati

5-25-162: Kansas City from Seattle

5-26-163: Green Bay

5-27-164: Philadelphia from Pittsburgh

5-28-165: Kansas City

5-29-166: Houston from New England

5-30-167: Arizona

5-31-168: Carolina

5-32-169: Detroit from Denver

5-33-170: Arizona

5-34-171: Seattle

5-35-172: Cleveland

5-36-173: Cleveland

5-37-174: San Francisco

5-38-175: San Diego

ROUND SIX

6-1-176: Cleveland

6-2-177: Tennessee

6-3-178: San Francisco from Dallas

6-4-179: San Diego

6-5-180: Minnesota from San Francisco

6-6-181: Jacksonville

6-7-182: Baltimore

6-8-183: Tampa Bay

6-9-184: New York Giants

6-10-185: Chicago

6-11-186: Miami

6-12-187: Washington from New Orleans

6-13-188: Philadelphia

6-14-189: Dallas from Oakland

6-15-190: Los Angeles

6-16-191: Detroit

6-17-192: Buffalo

6-18-193: Tennessee from Atlanta

6-19-194: Oakland from Indianapolis

6-20-195: Houston from New York Jets

6-21-196: New England from Houston

6-22-197: Tampa Bay from Washington

6-23-198: San Diego from Minnesota

6-24-199: Cincinnati

6-25-200: Green Bay

6-26-201: Jacksonville from Pittsburgh

6-27-202: Detroit from Seattle

6-28-203: Kansas City

6-29-204: New England reacquired from Chicago

6-30-206: Arizona

6-31-206: Chicago from Carolina

6-32-207: San Francisco from Denver

6-33-208: New England

6-34-209: Baltimore

6-35-210: Detroit

6-36-211: San Francisco

6-37-212: Dallas

6-38-213: San Francisco

6-39-214: New England

6-40-215: Seattle

6-41-216: Dallas

6-42-217: Dallas

6-43-218: Buffalo

6-44-219: Denver

6-45-220: Pittsburgh

6-46-221: New England

ROUND SEVEN