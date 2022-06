NFL Injury Report

NEW YORK (AP) -The updated National Football League injury report, as provided by the league:

CAROLINA PANTHERS at TAMPA BAY BUCCANEERS - PANTHERS: OUT: LB Jason Phillips (calf). QUESTIONABLE: LB Omar Gaither (knee), WR Kealoha Pilares (quadriceps). BUCCANEERS: OUT: DE Michael Bennett (groin). QUESTIONABLE: QB Josh Freeman (right shoulder), DT Brian Price (ankle). PROBABLE: DE Adrian Clayborn (back), DT Albert Haynesworth (knee), LB Adam Hayward (foot), S Tanard Jackson (hamstring), LB Dekoda Watson (groin).

CINCINNATI BENGALS at PITTSBURGH STEELERS - BENGALS: OUT: LB Dontay Moch (not injury related). DOUBTFUL: DE Carlos Dunlap (hamstring). QUESTIONABLE: CB Nate Clements (hamstring), S Chris Crocker (biceps), TE Donald Lee (foot), DT Pat Sims (ankle). PROBABLE: RB Cedric Benson (foot), CB Brandon Ghee (groin), DT Domata Peko (foot), WR Jerome Simpson (knee). STEELERS: OUT: WR Arnaz Battle (hamstring), LB Chris Carter (hamstring). QUESTIONABLE: LB Larry Foote (hamstring). PROBABLE: S Troy Polamalu (head), C Maurkice Pouncey (illness), QB Ben Roethlisberger (right hand), WR Emmanuel Sanders (foot), LB Stevenson Sylvester (calf), LB LaMarr Woodley (hamstring).

BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS - RAVENS: OUT: CB Chris Carr (back). QUESTIONABLE: LB Ray Lewis (foot). PROBABLE: RB Anthony Allen (thigh), LB Dannell Ellerbe (thigh), DT Arthur Jones (head). BROWNS: OUT: LB Quinton Spears (hamstring), S T.J. Ward (foot, finger). QUESTIONABLE: S Mike Adams (shoulder), RB Montario Hardesty (calf), DE Jayme Mitchell (ankle), T Tony Pashos (ankle), CB Dimitri Patterson (ankle). PROBABLE: RB Peyton Hillis (hamstring), LB Kaluka Maiava (knee), RB Owen Marecic (head), QB Colt McCoy (right elbow), DT Scott Paxson (shin).

KANSAS CITY CHIEFS at CHICAGO BEARS - CHIEFS: QUESTIONABLE: G Ryan Lilja (head), LB Demorrio Williams (groin). PROBABLE: C Casey Wiegmann (finger). BEARS: OUT: QB Jay Cutler (right thumb). QUESTIONABLE: DT Anthony Adams (back), CB D.J. Moore (ankle).

ATLANTA FALCONS at HOUSTON TEXANS - FALCONS: OUT: CB Brent Grimes (knee). DOUBTFUL: CB Kelvin Hayden (toe), LB Stephen Nicholas (quadriceps). QUESTIONABLE: WR Julio Jones (hamstring), RB Michael Turner (groin), DT Vance Walker (groin). PROBABLE: DE John Abraham (not injury related), T Sam Baker (back), TE Tony Gonzalez (not injury related), C Todd McClure (not injury related), CB Dunta Robinson (neck). TEXANS: OUT: DE Tim Bulman (calf). QUESTIONABLE: TE Garrett Graham (hamstring), RB Lawrence Vickers (hamstring). PROBABLE: LB Mister Alexander (shoulder), CB Jason Allen (thumb), G Mike Brisiel (ankle), NT Shaun Cody (toe, ankle), LB Brian Cushing (ribs), TE Owen Daniels (knee), LB Tim Dobbins (shoulder), TE Joel Dreessen (neck), WR Andre Johnson (knee), CB Johnathan Joseph (hip), S Danieal Manning (ankle), S Glover Quin (elbow), DE Antonio Smith (shoulder, back), G Wade Smith (ankle), DE J.J. Watt (knee, thigh).

NEW YORK JETS at WASHINGTON REDSKINS - JETS: OUT: DE Mike DeVito (knee). PROBABLE: DT Marcus Dixon (shoulder), G Vladimir Ducasse (knee), RB Shonn Greene (rib), WR Jeremy Kerley (knee), C Nick Mangold (ankle), LB Calvin Pace (groin), S Brodney Pool (knee), G Matt Slauson (knee), RB LaDainian Tomlinson (knee). REDSKINS: OUT: S LaRon Landry (groin). QUESTIONABLE: WR Terrence Austin (hamstring), DE Stephen Bowen (knee), LB London Fletcher (ankle), RB Darrel Young (head). PROBABLE: T Jammal Brown (hip), WR Jabar Gaffney (foot), S DeJon Gomes (knee), QB Rex Grossman (left shoulder), G Maurice Hurt (knee), LB Brian Orakpo (ankle), WR Niles Paul (toe), WR Donte' Stallworth (foot).

OAKLAND RAIDERS at MIAMI DOLPHINS - RAIDERS: OUT: QB Jason Campbell (collarbone), WR Jacoby Ford (foot), RB Taiwan Jones (hamstring), RB Darren McFadden (foot), WR Denarius Moore (foot), DE Jarvis Moss (hamstring). QUESTIONABLE: K Sebastian Janikowski (left hamstring), DT Tommy Kelly (toe), LB Rolando McClain (ankle), DE Trevor Scott (shoulder), LB Kamerion Wimbley (hamstring). PROBABLE: DE Lamarr Houston (knee), S Michael Huff (ankle), CB Chris Johnson (hamstring, groin), S Mike Mitchell (ankle), DT Richard Seymour (knee). DOLPHINS: DOUBTFUL: G Vernon Carey (ankle). QUESTIONABLE: S Yeremiah Bell (foot). PROBABLE: K Dan Carpenter (right groin).

DETROIT LIONS at NEW ORLEANS SAINTS - LIONS: OUT: DE Lawrence Jackson (thigh). DOUBTFUL: S Louis Delmas (knee), CB Chris Houston (knee). QUESTIONABLE: CB Brandon McDonald (thigh), RB Kevin Smith (ankle). PROBABLE: S Chris Harris (ankle), WR Calvin Johnson (ankle), WR Maurice Stovall (shoulder), DE Willie Young (ankle). SAINTS: OUT: DE Turk McBride (ankle). PROBABLE: CB Jabari Greer (knee), DT Tom Johnson (elbow), LB Jonathan Vilma (knee).

TENNESSEE TITANS at BUFFALO BILLS - TITANS: OUT: LB Barrett Ruud (groin). QUESTIONABLE: S Tommie Campbell (shoulder), T David Stewart (calf). PROBABLE: G Eugene Amano (hip), WR Donnie Avery (hamstring), TE Jared Cook (concussion), DE Jason Jones (knee), LB Colin McCarthy (knee), DE Derrick Morgan (ankle). BILLS: OUT: S George Wilson (neck). DOUBTFUL: K Rian Lindell (shoulder). PROBABLE: CB Leodis McKelvin (ribs), WR Naaman Roosevelt (shoulder).

DENVER BRONCOS at MINNESOTA VIKINGS - BRONCOS: QUESTIONABLE: LB Von Miller (thumb), WR Eddie Royal (toe). PROBABLE: S David Bruton (Achilles), T Ryan Clady (knee), TE Daniel Fells (hand), RB Willis McGahee (illness). VIKINGS: OUT: CB Chris Cook (not injury related), RB Adrian Peterson (ankle). QUESTIONABLE: CB Asher Allen (shoulder), WR Percy Harvin (illness), LB E.J. Henderson (shoulder), TE Kyle Rudolph (quadriceps). PROBABLE: LB Erin Henderson (hamstring), G Anthony Herrera (knee), S Jamarca Sanford (shoulder), TE Visanthe Shiancoe (hamstring).

ST. LOUIS RAMS at SAN FRANCISCO 49ERS - RAMS: OUT: LB Josh Hull (hamstring), T Mark LeVoir (pectoral). QUESTIONABLE: DT Justin Bannan (shoulder), QB Sam Bradford (ankle), DE Chris Long (ankle), S Darian Stewart (head). PROBABLE: LB Chris Chamberlain (hamstring), WR Dominique Curry (shoulder), P Donnie Jones (ankle), CB Justin King (ankle), RB Brit Miller (hamstring). 49ERS: QUESTIONABLE: WR Braylon Edwards (knee). PROBABLE: CB Chris Culliver (shoulder), T Anthony Davis (ankle), RB Frank Gore (ankle), RB Bruce Miller (concussion), C Adam Snyder (hamstring).

DALLAS COWBOYS at ARIZONA CARDINALS - COWBOYS: OUT: WR Miles Austin (hamstring), NT Josh Brent (knee), RB Tony Fiammetta (illness), QB Jon Kitna (back), RB Phillip Tanner (hamstring). QUESTIONABLE: CB Mike Jenkins (hamstring), G Kyle Kosier (foot), S Gerald Sensabaugh (foot). PROBABLE: LB Bruce Carter (knee), LB Sean Lee (wrist), P Mat McBriar (left foot). CARDINALS: DOUBTFUL: LB Joey Porter (knee), S Kerry Rhodes (foot). QUESTIONABLE: TE Todd Heap (hamstring), LB Reggie Walker (hamstring). PROBABLE: CB Michael Adams (hamstring), TE Rob Housler (groin), QB Kevin Kolb (toe), RB LaRod Stephens-Howling (shoulder), RB Beanie Wells (knee).

GREEN BAY PACKERS at NEW YORK GIANTS - PACKERS: OUT: LB Desmond Bishop (calf), T Chad Clifton (hamstring, back), LB A.J. Hawk (calf), G Josh Sitton (knee). PROBABLE: TE Andrew Quarless (groin), RB James Starks (knee, ankle). GIANTS: OUT: LB Mark Herzlich (ankle), DE Osi Umenyiora (ankle, knee). DOUBTFUL: WR Mario Manningham (knee). QUESTIONABLE: LB Michael Boley (hamstring), RB Ahmad Bradshaw (foot). PROBABLE: WR Victor Cruz (hip), S Derrick Martin (hamstring), WR Hakeem Nicks (ribs, concussion), S Antrel Rolle (back), DE Justin Tuck (ankle).

INDIANAPOLIS COLTS at NEW ENGLAND PATRIOTS - COLTS: OUT: TE Dallas Clark (fibula), QB Peyton Manning (neck). QUESTIONABLE: RB Joseph Addai (hamstring), G Ryan Diem (knee), TE Brody Eldridge (hand), WR Anthony Gonzalez (groin), RB Ryan Mahaffey (concussion), DT Drake Nevis (low back), T Joe Reitz (knee), C Jeff Saturday (knee). PATRIOTS: OUT: T Sebastian Vollmer (back, foot). DOUBTFUL: LB Brandon Spikes (knee). QUESTIONABLE: S Patrick Chung (foot), G Dan Connolly (groin), WR Julian Edelman (back), LB Dane Fletcher (thumb), LB Gary Guyton (shoulder), S James Ihedigbo (shoulder), CB Devin McCourty (shoulder), CB Antwaun Molden (concussion), WR Taylor Price (hamstring), WR Matthew Slater (shoulder), RB Shane Vereen (hamstring), C Ryan Wendell (calf), RB Danny Woodhead (abdomen). PROBABLE: WR Chad Ochocinco (hamstring).