Tampa Bay Buccaneers

Every Buccaneers.com Mock Draft From 2026 NFL Draft Season

View every mock draft we published ahead of the 2026 NFL Draft and see how our selections evolved throughout the draft process.

Apr 23, 2026 at 10:59 AM
Gabriel Kahaian

Buccaneers.com Contributor

Happy Draft Day, everybody! I can't believe we're already here. As we stand on the doorstep of the 2026 NFL Draft, feel free to browse every single mock draft we've created this offseason. From our first-round predictions to our seven-round mock draft, you can find every selection we've made as you prepare for 8:00 PM ET to roll around. We are just a short way away from finding out the next generation of the Krewe.

Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final

1. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 1.0" - February 12, 2026

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 3ARIEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 4TENEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 5NYGWR Carnell Tate, Ohio State
No. 6CLET Francis Mauigoa, Miami
No. 7WASS Caleb Downs, Ohio State
No. 8NOWR Makai Lemon, USC
No. 9KCRB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 10CINEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 11MIACB Mansoor Delane, LSU
No. 12DALCB Jermod McCoy, Tennessee
No. 13LAR (via ATL)T Spencer Fano, Utah
No. 14BALG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 15TBLB Sonny Styles, Ohio State
No. 16NYJ (via IND)WR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 17DETEDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 18MINCB Avieon Terrell, Clemson
No. 19CARTE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 20DAL (via GB)EDGE Akheem Mesidor, Miami
No. 21PITWR Denzel Boston, Washington
No. 22LACDL Peter Woods, Clemson
No. 23PHIT Kadyn Proctor, Alabama
No. 24CLE (via JAX)WR KC Concepcion, Texas A&M
No. 25CHIDL Lee Hunter, Texas Tech
No. 26BUFEDGE T.J. Parker, Clemson
No. 27SFLB C.J. Allen, Georgia
No. 28HOUT Caleb Lomu, Utah
No. 29LARCB Brandon Cisse, South Carolina
No. 30DENDL Caleb Banks, Florida
No. 31NET Monroe Freeling, Georgia
No. 32SEAWR Antonio Williams, Clemson

2. Brianna Dix: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 2.0" - February 19, 2026

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 3ARIOT Spencer Fano, Utah
No. 4TENEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 5NYGWR Carnell Tate, Ohio State
No. 6CLET Francis Mauigoa, Miami
No. 7WASLB Sonny Styles, Ohio State
No. 8NORB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 9KCWR Makai Lemon, USC
No. 10CINEDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 11MIAS Caleb Downs, Ohio State
No. 12DALCB Mansoor Delane, LSU
No. 13LAR (via ATL)CB Jermod McCoy, Tennessee
No. 14BALG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 15TBLB CJ Allen, Georgia
No. 16NYJ (via IND)WR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 17DETEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 18MINCB Avieon Terrell, Clemson
No. 19CAREDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 20DAL (via GB)EDGE Akheem Mesidor, Miami
No. 21PITWR Denzel Boston, Washington
No. 22LACDL Peter Woods, Clemson
No. 23PHITE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 24CLE (via JAX)T Kadyn Proctor, Alabama
No. 25CHIDL Lee Hunter, Texas Tech
No. 26BUFEDGE T.J. Parker, Clemson
No. 27SFWR KC Concepcion, Texas A&M
No. 28HOUT Monroe Freeling, Georgia
No. 29LART Caleb Lomu, Utah
No. 30DENDL Caleb Banks, Florida
No. 31NET Blake Miller, Clemson
No. 32SEACB Brandon Cisse, South Carolina

3. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 3.0" - February 26, 2026

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 3ARIOT Spencer Fano, Utah
No. 4TENEDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 5NYGT Francis Mauigoa, Miami
No. 6CLEWR Carnell Tate, Ohio State
No. 7WASEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 8NOWR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 9KCRB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 10CINS Caleb Downs, Ohio State
No. 11MIACB Mansoor Delane, LSU
No. 12DALLB Sonny Styles, Ohio State
No. 13LAR (via ATL)CB Jermod McCoy, Tennessee
No. 14BALWR Makai Lemon, USC
No. 15TBEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 16NYJ (via IND)DL Peter Woods, Clemson
No. 17DETG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 18MINCB Avieon Terrell, Clemson
No. 19CARDL Caleb Banks, Florida
No. 20DAL (via GB)EDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 21PITWR KC Concepcion, Texas A&M
No. 22LACG Emmanuel Pregnon, Oregon
No. 23PHIT Caleb Lomu, Utah
No. 24CLE (via JAX)T Kadyn Proctor, Alabama
No. 25CHIDL Kayden McDonald, Ohio State
No. 26BUFWR Denzel Boston, Washington
No. 27SFEDGE T.J. Parker, Clemson
No. 28HOUT Monroe Freeling, Georgia
No. 29LART Blake Miller, Clemson
No. 30DENLB CJ Allen, Georgia
No. 31NETE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 32SEACB Colton Hood, Tennessee

4. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 4.0" - March 5, 2026 (Post-Combine)

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 3ARIT Francis Mauigoa, Miami
No. 4TENEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 5NYGS Caleb Downs, Ohio State
No. 6CLET Spencer Fano, Utah
No. 7WASLB Sonny Styles, Ohio State
No. 8NORB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 9KCCB Mansoor Delane, LSU
No. 10CINEDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 11MIACB Jermod McCoy, Tennessee
No. 12DALEDGE Akheem Mesidor, Miami
No. 13LAR (via ATL)WR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 14BALG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 15TBEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 16NYJ (via IND)WR Makai Lemon, USC
No. 17DETEDGE T.J. Parker, Clemson
No. 18MINDL Caleb Banks, Florida
No. 19CARLB C.J. Allen, Georgia
No. 20DAL (via GB)CB Avieon Terrell, Clemson
No. 21PITWR Carnell Tate, Ohio State
No. 22LACEDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 23PHITE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 24CLE (via JAX)WR Omar Cooper Jr., Indiana
No. 25CHIS Dillon Thieneman, Oregon
No. 26BUFWR KC Concepcion, Texas A&M
No. 27SFDL Peter Woods, Clemson
No. 28HOUT Monroe Freeling, Georgia
No. 29KC (via LAR)EDGE Zion Young, Missouri
No. 30DENWR Denzel Boston, Washington
No. 31NETE Eli Stowers, Vanderbilt
No. 32SEACB Colton Hood, Tennessee

5. Brianna Dix: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 5.0" - March 12, 2026 (Mid-Free Agency)

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 3ARIEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 4TENRB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 5NYGLB Sonny Styles, Ohio State
No. 6CLET Spencer Fano, Utah
No. 7WASS Caleb Downs, Ohio State
No. 8NOWR Carnell Tate, Ohio State
No. 9KCT Spencer Fano, Utah
No. 10CINEDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 11MIACB Mansoor Delane, LSU
No. 12DALCB Jermod McCoy, Tennessee
No. 13LAR (via ATL)WR Denzel Boston, Washington
No. 14BALG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 15TBTE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 16NYJ (via IND)WR Makai Lemon, USC
No. 17DETT Monroe Freeling, Georgia
No. 18MINS Dillon Thieneman, Oregon
No. 19CAREDGE Akheem Mesidor, Miami
No. 20DAL (via GB)EDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 21PITWR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 22LACT Kadyn Proctor, Alabama
No. 23PHIT Caleb Lomu, Utah
No. 24CLE (via JAX)WR Omar Cooper Jr., Indiana
No. 25CHIDL Peter Woods, Clemson
No. 26BUFLB C.J. Allen, Georgia
No. 27SFEDGE T.J. Parker, Clemson
No. 28HOUT Blake Miller, Clemson
No. 29KC (via LAR)CB Avieon Terrell, Clemson
No. 30DENS Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
No. 31NEEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 32SEACB Brandon Cisse, South Carolina

6. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 6.0" - March 19, 2026 (Post-Free Agency)

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 3ARIEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 4TENLB Sonny Styles, Ohio State
No. 5NYGRB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 6CLEWR Carnell Tate, Ohio State
No. 7MOCK TRADE: CIN (via WAS)EDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 8NOWR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 9KCCB Mansoor Delane, LSU
No. 10MOCK TRADE: WAS (via CIN)S Caleb Downs, Ohio State
No. 11MIAT Francis Mauigoa, Miami
No. 12DALCB Jermod McCoy, Tennessee
No. 13LAR (via ATL)TE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 14BALT Spencer Fano, Utah
No. 15MOCK TRADE: NE (via TB)WR Makai Lemon, USC
No. 16NYJ (via IND)WR Denzel Boston, Washington
No. 17DETG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 18MINS Dillon Thieneman, Oregon
No. 19CARLB CJ Allen, Georgia
No. 20DAL (via GB)EDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 21PITT Monroe Freeling, Georgia
No. 22LACEDGE Akheem Mesidor, Miami
No. 23PHIEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 24CLE (via JAX)T Caleb Lomu, Utah
No. 25CHIDL Kayden McDonald, Ohio State
No. 26BUFWR Omar Cooper Jr., Indiana
No. 27SFDL Peter Woods, Clemson
No. 28MOCK TRADE: ARI (via HOU)QB Ty Simpson, Alabama
No. 29KC (via LAR)EDGE T.J. Parker, Clemson
No. 30MIA (via DEN)CB Colton Hood, Tennessee
No. 31MOCK TRADE: TB (via NE)LB Jacob Rodriguez, Texas Tech
No. 32SEAS Emmanuel McNeil-Warren, Toledo

7. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 7.0: Seven Rounds, All Bucs" - March 26, 2026 (Post-Free Agency)

Round (Pick)PositionPlayerSchool
R1 (No. 24) MOCK TRADEEDGEAkheem MesidorMiami
R2 (No. 39) MOCK TRADECBColton HoodTennessee
R2 (No. 46)LBAnthony Hill Jr.Texas
R3 (No. 77)GKeylan RutledgeGeorgia Tech
R4 (No. 116)DLChris McClellanMissouri
R5 (No. 155)WRJosh CameronBaylor
R6 (No. 195)SDevan BoykinIndiana
R7 (No. 229)EDGEEthan BurkeTexas

8. Brianna Dix: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 8.0: Seven Rounds, All Bucs" - April 2, 2026

Round (Pick)PositionPlayerSchool
R1 (No. 15)EDGEAkheem MesidorMiami
R2 (No. 46)LBJacob RodriguezTexas Tech
R3 (No. 77)DTGrace HaltonOklahoma
R4 (No. 116)CMatt GulbinMichigan State
R5 (No. 155)CBDevon MarshallNorth Carolina
R6 (No. 195)WRDe'Zhaun StriblingOle Miss
R7 (No. 229)TEDan VillariSyracuse

9. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 9.0: Full 7-Round Mock, Every Single Selection" - April 9, 2026

Round (Pick)PositionPlayerSchool
R1 (No. 15)EDGEKeldric FaulkAuburn
R2 (No. 46)LBJake GoldayCincinnati
R3 (No. 77)TESam RoushStanford
R4 (No. 116)LBJimmy RolderMichigan
R5 (No. 155)CBHezekiah MassesCalifornia
R6 (No. 195)SJalen HuskeyMaryland
R7 (No. 229)GAr'maj Reed-AdamsTexas A&M

10. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 10.0" - April 16, 2026

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 3ARIEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 4TENEDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 5NYGRB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 6MOCK TRADE: KC (via CLE)LB Sonny Styles, Ohio State
No. 7WASWR Carnell Tate, Ohio State
No. 8NOCB Mansoor Delane, LSU
No. 9MOCK TRADE: CLE (via KC)T Francis Mauigoa, Miami
No. 10CINS Caleb Downs, Ohio State
No. 11MIAT Spencer Fano, Utah
No. 12DALCB Jermod McCoy, Tennessee
No. 13LAR (via ATL)WR Makai Lemon, USC
No. 14BALG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 15MOCK TRADE: CLE (via TB)WR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 16MOCK TRADE: PIT (via NYJ)T Monroe Freeling, Georgia
No. 17DETEDGE Akheem Mesidor, Miami
No. 18MINS Dillon Thieneman, Oregon
No. 19CARTE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 20DAL (via GB)EDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 21MOCK TRADE: NYJ (via PIT)WR KC Concepcion, Texas A&M
No. 22LACOL Kadyn Proctor, Alabama
No. 23PHIT Max Iheanachor, Arizona State
No. 24MOCK TRADE: TB (via CLE)EDGE Zion Young, Missouri
No. 25CHIEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 26BUFEDGE T.J. Parker, Clemson
No. 27SFT Caleb Lomu, Utah
No. 28HOUG Emmanuel Pregnon, Oregon
No. 29KC (via LAR)WR Denzel Boston, Washington
No. 30MIA (via DEN)CB Colton Hood, Tennessee
No. 31NET Blake Miller, Clemson
No. 32SEAS Emmanuel McNeil-Warren, Toledo

11. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 11.0, Draft Day Eve First-Round Predictions" - April 22, 2026

PickTeamPlayer
No. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
No. 2NYJEDGE David Bailey, Texas Tech
No. 3ARIEDGE Arvell Reese, Ohio State
No. 4TENRB Jeremiyah Love, Notre Dame
No. 5NYGLB Sonny Styles, Ohio State
No. 6CLES Caleb Downs, Ohio State
No. 7WASWR Carnell Tate, Ohio State
No. 8NOWR Jordyn Tyson, Arizona State
No. 9KCEDGE Rueben Bain Jr., Miami
No. 10NYG (via CIN)T Francis Mauigoa, Miami
No. 11MIACB Mansoor Delane, LSU
No. 12DALEDGE Keldric Faulk, Auburn
No. 13LAR (via ATL)WR Makai Lemon, USC
No. 14BALTE Kenyon Sadiq, Oregon
No. 15TBEDGE Akheem Mesidor, Miami
No. 16NYJ (via IND)CB Jermod McCoy, Tennessee
No. 17DETT Spencer Fano, Utah
No. 18MINS Dillon Thieneman, Oregon
No. 19CARDL Kayden McDonald, Ohio State
No. 20DAL (via GB)LB CJ Allen, Georgia
No. 21PITT Monroe Freeling, Georgia
No. 22LACG Olaivavega Ioane, Penn State
No. 23PHIS Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
No. 24CLE (via JAX)T Kadyn Proctor, Alabama
No. 25CHICB Chris Johnson, San Diego State
No. 26BUFLB Jacob Rodriguez, Texas Tech
No. 27SFEDGE T.J. Parker, Clemson
No. 28HOUDL Peter Woods, Clemson
No. 29KC (via LAR)WR Omar Cooper Jr., Indiana
No. 30MIA (via DEN)T Blake Miller, Clemson
No. 31NEEDGE Cashius Howell, Texas A&M
No. 32SEAEDGE Malachi Lawrence, UCF

12. Scott Smith, Brianna Dix & Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft, Final Collaborative Edition" - April 23, 2026

WriterPickTeamPlayer
BriannaNo. 1LVQB Fernando Mendoza, Indiana
GabrielNo. 2NYJEDGE Arvell Reese, Ohio State
ScottNo. 3ARIEDGE David Bailey, Texas Tech
BriannaNo. 4TENRB Jeremiyah Love, Notre Dame
GabrielNo. 5NYGLB Sonny Styles, Ohio State
ScottNo. 6CLET Francis Mauigoa, Miami
BriannaNo. 7WASEDGE Rueben Bain Jr., Miami
GabrielNo. 8NOWR Carnell Tate, Ohio State
ScottNo. 9KCCB Mansoor Delane, LSU
BriannaNo. 10NYG (via CIN)WR Jordyn Tyson, Arizona State
GabrielNo. 11MIAS Caleb Downs, Ohio State
ScottNo. 12DALCB Jermod McCoy, Tennessee
BriannaNo. 13LAR (via ATL)WR Makai Lemon, USC
GabrielNo. 14BALTE Kenyon Sadiq, Oregon
ScottNo. 15TBEDGE Akheem Mesidor, Miami
BriannaNo. 16NYJ (via IND)T Spencer Fano, Utah
GabrielNo. 17DETT Monroe Freeling, Georgia
ScottNo. 18MINS Dillon Thieneman, Oregon
BriannaNo. 19CARWR Omar Cooper Jr., Indiana
GabrielNo. 20DAL (via GB)EDGE Keldric Faulk, Auburn
ScottNo. 21PITT Kadyn Proctor, Alabama
BriannaNo. 22LACG Olaivavega Ioane, Penn State
GabrielNo. 23PHIT Blake Miller, Clemson
ScottNo. 24CLE (via JAX)WR KC Concepcion, Texas A&M
BriannaNo. 25CHIS Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
GabrielNo. 26BUFLB C.J. Allen, Georgia
ScottNo. 27SFEDGE Cashius Howell, Texas A&M
BriannaNo. 28HOUG Chase Bisontis, Texas A&M
GabrielNo. 29KC (via LAR)WR Denzel Boston, Washington
ScottNo. 30MIA (via DEN)CB Chris Johnson, San Diego State
BriannaNo. 31NET Max Iheanachor, Arizona State
GabrielNo. 32SEACB Avieon Terrell, Clemson

How to Watch the 2026 NFL Draft

The 2026 NFL Draft will take place April 23–25 in Pittsburgh, Pennsylvania at Acrisure Stadium.

  • 📺 TV Coverage: NFL Network, ABC, ESPN, ESPN2, ESPN Deportes
  • 📅 Dates: Thursday, April 23 – Saturday, April 25
  • 🕗 Start Times:
    • Round 1: 8:00 p.m. ET
    • Round 2: 7:00 p.m. ET
    • Day 3: 12:00 p.m. ET

The three-day event will be held on Pittsburgh's North Shore, with the main stage set outside Acrisure Stadium and fans gathering throughout Point State Park.

Buccaneers 2026 Draft Picks

The Buccaneers hold the No. 15 overall pick in the first round and have seven total selections:

  • Round 1: Pick 15
  • Round 2: Pick 46
  • Round 3: Pick 77
  • Round 4: Pick 116
  • Round 5: Pick 155
  • Round 6: Pick 195
  • Round 7: Pick 229
How to Listen

The Buccaneers Draft Show:

  • 📻 WDAE 95.7 FM
  • The Buccaneers Official App
  • 🕖 Begins Thursday at 7:00 p.m. ET
  • Continues through the end of Round 1

Bucs Thrilled to Land Relentless Pass Rusher Rueben Bain Jr. in First Round

GM Jason Licht said there were very few scenarios in which his team thought Miami OLB Rueben Bain Jr. would be available at pick 15, but when he was the Bucs jumped at the chance to land a pass rusher with "a great blend of power and athleticism"

news

5 Things to Know About the Bucs' First-Round Pick Rueben Bain Jr.

Get to know the Buccaneers' first-round selection Rueben Bain Jr.

news

Bucs 2026 NFL Draft Blog | Round 1

Get all the updates, stats and analysis from the Tampa Bay Buccaneers' 2026 NFL Draft.

news

Buccaneers.com 2026 Mock Draft, Final Collaborative Edition

For our final mock draft before the real thing, we pooled our resources rather than competing, producing a collaborative mock draft in which we alternated picks and the Bucs got edge rush help

Bucs Thrilled to Land Relentless Pass Rusher Rueben Bain Jr. in First Round

GM Jason Licht said there were very few scenarios in which his team thought Miami OLB Rueben Bain Jr. would be available at pick 15, but when he was the Bucs jumped at the chance to land a pass rusher with "a great blend of power and athleticism"

Rueben Bain Jr.: 'If You're Not My Teammates, I Hate 'Em' | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers OLB Rueben Bain Jr. addressed the media after being selected in the first round of the 2026 NFL Draft. OLB Bain discussed staying in Florida, being coached by Hall-of-Famer Jason Taylor and his love for the game.

5 Things to Know About the Bucs' First-Round Pick Rueben Bain Jr.

Get to know the Buccaneers' first-round selection Rueben Bain Jr.

Top Plays from Rueben Bain Jr.'s Career | Draft Highlights

Watch some of Miami OLB Rueben Bain Jr.'s top plays from his college career.

Catch the 2026 NFL Draft on NFL Network, ABC & ESPN from April 23-25!

Jason Licht on Selecting Rueben Bain Jr.: 'Very Excited' | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers General Manager Jason Licht addressed the media after selecting Miami OLB Rueben Bain Jr. in the first round of the 2026 NFL Draft. GM Licht discussed the type of player Bain Jr. is, emphasizing his passion for the game and power off the edge.

Photos: Best of Rueben Bain Jr. on Draft Night

View images of University of Miami OLB Rueben Bain Jr., the Tampa Bay Buccaneers' First-Round selection of the 2026 NFL Draft

Photos: Best of First-Round Draft Pick: OLB Rueben Bain Jr.

View images of University of Miami OLB Rueben Bain Jr., the Tampa Bay Buccaneers First-Round Draft Pick

Watch Pick & View Highlights: Bucs Select OLB Rueben Bain Jr. in the First Round of 2026 NFL Draft

The Tampa Bay Buccaneers select Miami OLB Rueben Bain Jr. in Round 1 of the 2026 NFL Draft with the No. 15 overall pick.

Catch the 2026 NFL Draft on NFL Network, ABC & ESPN from April 23-25!

Rueben Bain Jr. NFL Draft Stage Interview: 'I'm The Best In The Country"

Hear from the Tampa Bay Buccaneers' newest OLB Rueben Bain Jr. on the 2026 NFL Draft Stage in Pittsburgh after going No. 15 overall.

Catch the 2026 NFL Draft on NFL Network, ABC & ESPN from April 23-25.

Bucs 2026 NFL Draft Blog | Round 1

Get all the updates, stats and analysis from the Tampa Bay Buccaneers' 2026 NFL Draft.

Buccaneers.com 2026 Mock Draft, Final Collaborative Edition

For our final mock draft before the real thing, we pooled our resources rather than competing, producing a collaborative mock draft in which we alternated picks and the Bucs got edge rush help

2026 NFL Draft Guide: How Bucs Fans Can Watch, Stream & Follow Every Pick

The 2026 NFL Draft is nearly here. Find out how Buccaneers fans can watch, stream, and listen live as Tampa Bay makes its selections from Pittsburgh, including the No. 15 overall pick in the first round, along with TV channels, streaming options, and radio coverage

Every Buccaneers.com Mock Draft From 2026 NFL Draft Season

View every mock draft we published ahead of the 2026 NFL Draft and see how our selections evolved throughout the draft process.

The Krewe Is On The Clock | 2026 NFL Draft Trailer

The 2026 NFL Draft is here! Discover who is joining the Krewe by tuning into the 2026 NFL Draft on NFL Network, ABC & ESPN from April 23-25!

Notes from Mock Draft Land

There are some clear favorites regarding the Bucs' first-round selection among an assemblage of more than 305 nationwide mock drafts, as well as some noteworthy trends as the real draft has drawn closer

Full List of Bucs 2026 Draft Picks

Here is the finalized full order of the Buccaneers' 2026 NFL Draft selections

Buccaneers.com 2026 Mock Draft 11.0: Draft Day Eve First-Round Predictions

With the draft a day away, speculation is at an all-time high. The question is, what is just smoke and what is fire?

Everything It Takes to Prepare for the NFL Combine

Ever wondered what goes on behind the scenes at the NFL Scouting Combine? As we approach the 2026 NFL Draft, Join Tampa Bay Buccaneers scouting coordinator Peighton Roth as she pulls back the curtain on how the Krewe finds its next generation of talent.

16 Players Set to Attend 2026 NFL Draft in Pittsburgh

A look at the 16 prospects who have accepted invitations to attend the 2026 NFL Draft in Pittsburgh

On the Move: Every Trade in Buccaneers History Involving First-Round Draft Picks

From blockbuster deals for a receiver and a head coach to some deft maneuvering to land a pair of Hall of Famers in a single round, the Buccaneers have tried their hand at every sort of first-round trade available over the past half-century

