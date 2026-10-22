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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Panthers Injury Report Oct.22: Egbuka, Godwin Jr. and Goedeke Among Non-Participants

A look at Thursday's injury report ahead of the Week Seven matchup

Oct 22, 2026 at 03:48 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Oct.22

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, Emeka Egbuka (concussion/foot),  Chris Godwin Jr. (rest),  Luke Goedeke (calf) and Christian Rozeboom (finger) did not participate in practice. In addition, both Bucky Irving (illness) and Zyon McCollum (illness) upgraded to limited participation.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • P Riley Dixon (illness) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • WR Emeka Egbuka (concussion/foot) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.)
  • T Luke Goedeke (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • RB Bucky Irving (illness) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • DT Calijah Kancey (illness) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
  • G Cody Mauch (wrist) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • CB Zyon McCollum (illness) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • K Chase McLaughlin (illness) -  FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • CB Benjamin Morrison (quad) -  FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • DL A'Shawn Robinson (rest) -  LP (Thurs.)
  • LB Christian Rozeboom (finger) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • WR David Sills V (hamstring) - FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • LB Josiah Trotter (shoulder) -  FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • RB Sean Tucker (quad) -  FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • NT Vita Vea (rest) - LP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • S Antoine Winfield Jr. (rib) - LP (Wed.), LP (Thurs.)

Panthers

  • RB A.J. Dillon (ankle) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • T Monroe Freeling (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • RB Chuba Hubbard (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
  • OLB Thomas Incoom (calf) - DNP (Wed.),  DNP (Thurs.)
  • LB Devin Lloyd (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
  • LB Bam Martin-Scott (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • T Taylor Moton (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
  • OLB Jaelan Phillips (hamstring) - DNP (Wed.),  DNP (Thurs.)
  • TE Darren Waller (rest) - DNP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • QB Bryce Young (knee) - FP (Wed.),  FP (Thurs.)

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