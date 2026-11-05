Buccaneers-Bears Injury Report Nov.5: Diaby, Wirfs Among Non-Participants

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, Yaya Diaby (knee) and Tristan Wirfs (toe) did not participate in practice. In addition, Chris Godwin Jr. (rest) and Bucky Irving (rest) had veteran rest days.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Yaya Diaby (knee) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
- WR Emeka Egbuka (foot) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
- RB Kenneth Gainwell (hip) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
- WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.)
- RB Bucky Irving (rest) - DNP (Thurs.)
- G Cody Mauch (back) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- TE Cade Otton (thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- DL Elijah Roberts (personal) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP Thurs.)
- S Tykee Smith (ankle) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- T Tristan Wirfs (toe) - DNP (Thurs.)
Bears
- OL Theo Benedet (shoulder) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- LB T.J. Edwards (personal) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
- LB D'Marco Jackson (ankle) - DNP (Thurs.)
- DL Grady Jarrett (groin) - DNP (Wed.), LP Thurs.)
- RB Kyle Monangai (thumb/toe) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
- DB Malik Muhammad II (toe) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- G Joe Thuney (rest) - DNP (Thurs.)