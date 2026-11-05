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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Bears Injury Report Nov.5: Diaby, Wirfs Among Non-Participants

A look at Thursday's injury report ahead of the Week Nine matchup

Nov 05, 2026 at 03:49 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Nov.5

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, Yaya Diaby (knee) and Tristan Wirfs (toe) did not participate in practice. In addition, Chris Godwin Jr. (rest) and Bucky Irving (rest) had veteran rest days.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • OLB Yaya Diaby (knee) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • WR Emeka Egbuka (foot) -  DNP (Wed.), FP (Thurs.)
  • RB Kenneth Gainwell (hip) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
  • WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.)
  • RB Bucky Irving (rest) - DNP (Thurs.)
  • G Cody Mauch (back) - FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • TE Cade Otton (thumb) - FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • DL Elijah Roberts (personal) -  DNP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • DL A'Shawn Robinson (rest) - LP Thurs.)
  • S Tykee Smith (ankle) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • T Tristan Wirfs (toe) - DNP (Thurs.)

Bears

  • OL Theo Benedet (shoulder) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • LB T.J. Edwards (personal) - DNP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • LB D'Marco Jackson (ankle) - DNP (Thurs.)
  • DL Grady Jarrett (groin) - DNP (Wed.), LP Thurs.)
  • RB Kyle Monangai (thumb/toe) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • DB Malik Muhammad II (toe) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • G Joe Thuney (rest) -  DNP (Thurs.)

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