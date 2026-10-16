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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Steelers Injury Report Oct.16: Mayfield, Winfield Jr. and Sills V Ruled Out

A look at Friday's injury report ahead of the Week Six matchup

Oct 16, 2026 at 03:09 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Oct.16

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, three players were ruled out: Baker Mayfield (right thumb), Antoine Winfield Jr. (rib) and David Sills V (hamstring). In addition, Benjamin Morrison (quad) was listed as doubtful.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • LB SirVocea Dennis (ankle/foot) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
  • CB Ayden Garnes (ankle) - DNP (Wed.),  LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
  • WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) -  DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • CB Benjamin Morrison (quad) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Doubtful
  • LB Josiah Trotter (knee) - LP (Friday) Game Status: Questionable
  • DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
  • WR David Sills V (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Out
  • RB Sean Tucker (quad) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
  • S Antoine Winfield Jr. (rib) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • T Tristan Wirfs (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)

Steelers

  • DT Keeanu Benton (ankle) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
  • CB Jamel Dean (ankle) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
  • RB Rico Dowdle (toe) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
  • S DeShon Elliott (knee) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Out
  • DT Cameron Hayward (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
  • CB Jalen Ramsey (wrist) - DNP (Wed.),  LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
  • WR Ben Skowronek (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • T.J. Watt (rest) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
  • WR Roman Wilson (finger) - DNP (Wed.),  DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • WR DK Metcalf (illness) - DNP (Friday) Game Status: Questionable

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October 18

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