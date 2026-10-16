Buccaneers-Steelers Injury Report Oct.16: Mayfield, Winfield Jr. and Sills V Ruled Out

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, three players were ruled out: Baker Mayfield (right thumb), Antoine Winfield Jr. (rib) and David Sills V (hamstring). In addition, Benjamin Morrison (quad) was listed as doubtful.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- LB SirVocea Dennis (ankle/foot) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- CB Ayden Garnes (ankle) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- CB Benjamin Morrison (quad) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Doubtful
- LB Josiah Trotter (knee) - LP (Friday) Game Status: Questionable
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- WR David Sills V (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Out
- RB Sean Tucker (quad) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- S Antoine Winfield Jr. (rib) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- T Tristan Wirfs (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
Steelers
- DT Keeanu Benton (ankle) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- CB Jamel Dean (ankle) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- RB Rico Dowdle (toe) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- S DeShon Elliott (knee) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Out
- DT Cameron Hayward (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- CB Jalen Ramsey (wrist) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- WR Ben Skowronek (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- T.J. Watt (rest) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- WR Roman Wilson (finger) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- WR DK Metcalf (illness) - DNP (Friday) Game Status: Questionable