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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Falcons Injury Report Oct.29: Trotter, Diaby Upgraded to Full Participation

A look at Thursday's injury report ahead of the Week Eight matchup

Oct 29, 2026 at 04:02 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Week 8

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, both Josiah Trotter (illness) and  Yaya Diaby (illness) upgraded to full participation. In addition, both Chris Godwin Jr. (rest) and A'Shawn Robinson (rest) were given veteran rest days.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • OLB Yaya Diaby (illness) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
  • WR Emeka Egbuka (concussion/foot) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • RB Kenny Gainwell (hip) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.)
  • T Luke Goedeke (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • RB Bucky Irving (rest) - DNP (Thurs.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.)
  • LB Josiah Trotter (illness) -  DNP (Wed.) -  FP (Thurs.)
  • S Antoine Winfield Jr. (rib) - FP (Wed.) -  FP (Thurs.)

Falcons

  • WR Beaux Collins (hip) - FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • OT Cameron Williams (ankle) -  FP (Wed.),  FP (Thurs.)
  • DE Samson Ebukam (hamstring) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • CB C.J. Henderson (groin) - LP (Thurs.)
  • DT LaCale London (chest) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • RT Jawaan Taylor (hamstring) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • CB Avieon Terrell (illness) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • WR Olamide Zaccheaus (shoulder) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • DB Billy Bowman Jr. (hamstring) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • LB Kendal Daniels (achilles) - LP (Thurs.)
  • LB Divine Deablo (forearm) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • DE Za'Darius Smith (not injury related – resting player) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • RB Brian Robinson (hamstring) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • DE Cam Thomas (groin) - LP (Thurs.)
  • CB A.J. Terrell Jr. (groin) - LP (Thurs.)
  • LB Charles Snowden (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.)

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Photos: Through the Years Bucs vs. Falcons

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Single Game Tickets

Falcons vs. Buccaneers

Week 8

November 1

1:00 PM ET

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Panthers vs. Buccaneers

Week 12

November 30

8:15 PM ET

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Chargers vs. Buccaneers

Week 13

December 6

1:00 PM ET

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Saints vs. Buccaneers

Week 15

December 20

1:00 PM ET

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Rams vs. Buccaneers

Week 17

January 3

Time TBD

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