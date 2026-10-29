Buccaneers-Falcons Injury Report Oct.29: Trotter, Diaby Upgraded to Full Participation

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, both Josiah Trotter (illness) and Yaya Diaby (illness) upgraded to full participation. In addition, both Chris Godwin Jr. (rest) and A'Shawn Robinson (rest) were given veteran rest days.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Yaya Diaby (illness) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
- WR Emeka Egbuka (concussion/foot) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- RB Kenny Gainwell (hip) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.)
- T Luke Goedeke (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
- RB Bucky Irving (rest) - DNP (Thurs.)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.)
- LB Josiah Trotter (illness) - DNP (Wed.) - FP (Thurs.)
- S Antoine Winfield Jr. (rib) - FP (Wed.) - FP (Thurs.)
Falcons
- WR Beaux Collins (hip) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- OT Cameron Williams (ankle) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- DE Samson Ebukam (hamstring) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- CB C.J. Henderson (groin) - LP (Thurs.)
- DT LaCale London (chest) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- RT Jawaan Taylor (hamstring) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- CB Avieon Terrell (illness) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- WR Olamide Zaccheaus (shoulder) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- DB Billy Bowman Jr. (hamstring) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- LB Kendal Daniels (achilles) - LP (Thurs.)
- LB Divine Deablo (forearm) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- DE Za'Darius Smith (not injury related – resting player) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- RB Brian Robinson (hamstring) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
- DE Cam Thomas (groin) - LP (Thurs.)
- CB A.J. Terrell Jr. (groin) - LP (Thurs.)
- LB Charles Snowden (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.)