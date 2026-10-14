Buccaneers-Steelers Injury Report Oct.14: Winfield Jr., Mayfield and Tucker Among Non-Participants

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, Antoine Winfield Jr. (rib), Baker Mayfield (right thumb), Sean Tucker (quad), Chris Godwin Jr. (rest) and Ayden Garnes (ankle) did not participate in practice.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- LB SirVocea Dennis (ankle/foot) - LP (Wed.)
- CB Ayden Garnes (ankle) - DNP (Wed.)
- WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Wed.)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - DNP (Wed.)
- CB Benjamin Morrison (quad) - LP (Wed.)
- WR David Sills V (hamstring) - FP (Wed.)
- RB Sean Tucker (quad) - DNP (Wed.)
- Antoine Winfield Jr. (rib) - DNP (Wed.)
- T Tristan Wirfs (knee) - FP (Wed.)
Steelers
- DT Keeanu Benton (ankle) - DNP (Wed.)
- CB Jamel Dean (ankle) - LP (Wed.)
- RB Rico Dowdle (toe) - LP (Wed.)
- S DeShon Elliott (knee) - LP (Wed.)
- DT Cameron Hayward (rest) - DNP (Wed.)
- CB Jalen Ramsey (wrist) - DNP (Wed.)
- WR Ben Skowronek (calf) - DNP (Wed.)
- T.J. Watt (rest) - LP (Wed.)
- WR Roman Wilson (finger) - DNP (Wed.)