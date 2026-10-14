 Skip to main content
Advertising

Tampa Bay Buccaneers

Presented by

Buccaneers-Steelers Injury Report Oct.14: Winfield Jr., Mayfield and Tucker Among Non-Participants

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week Six matchup

Oct 14, 2026 at 04:04 PM
Author Image
Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Oct.14

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, Antoine Winfield Jr. (rib), Baker Mayfield (right thumb), Sean Tucker (quad), Chris Godwin Jr. (rest) and Ayden Garnes (ankle) did not participate in practice.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • LB SirVocea Dennis (ankle/foot) - LP (Wed.)
  • CB Ayden Garnes (ankle) - DNP (Wed.)
  • WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Wed.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) -  DNP (Wed.)
  • CB Benjamin Morrison (quad) - LP (Wed.)
  • WR David Sills V (hamstring) - FP (Wed.)
  • RB Sean Tucker (quad) - DNP (Wed.)
  • Antoine Winfield Jr. (rib) - DNP (Wed.)
  • T Tristan Wirfs (knee) - FP (Wed.)

Steelers

  • DT Keeanu Benton (ankle) - DNP (Wed.)
  • CB Jamel Dean (ankle) - LP (Wed.)
  • RB Rico Dowdle (toe) - LP (Wed.)
  • S DeShon Elliott (knee) - LP (Wed.)
  • DT Cameron Hayward (rest) - DNP (Wed.)
  • CB Jalen Ramsey (wrist) - DNP (Wed.)
  • WR Ben Skowronek (calf) - DNP (Wed.)
  • T.J. Watt (rest) - LP (Wed.)
  • WR Roman Wilson (finger) - DNP (Wed.)

Related Content

news

Buccaneers-Cowboys Injury Report Oct.7: Winfield Jr., Mayfield, Morrison and Dennis Ruled Out

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 5 TNF matchup

news

Buccaneers-Cowboys Injury Report Oct.6: McLaughlin, Winfield Jr. and Morrison Among Non-Participants

A look at Tuesday's injury report ahead of the Week 5 TNF matchup

news

Buccaneers-Cowboys Injury Report Oct.5: Winfield Jr., Mayfield, Morrison Among Non-Participants

A look at Monday's injury report ahead of the Week 5 TNF matchup

news

Buccaneers-Packers Injury Report Oct.2: Morrison, Mayfield, Bain and Kieft Ruled Out

A look at Friday's injury report ahead of the Week 4 matchup

news

Buccaneers-Packers Injury Report Oct.1: Parrish, Bain Jr. and Dennis Among Non-Participants; Trotter, Godwin Jr. Upgrade to Full

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 4 matchup

news

Buccaneers-Packers Injury Report Sept.30: Godwin Jr., Diaby and Bain Among Non-Participants

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 4 matchup

news

Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.25: Bain Jr., Trotter Ruled Out

A look at Friday's injury report ahead of the Week 3 matchup

news

Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.24: Trotter and Bain Did Not Participate

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 3 matchup

news

Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.23: Bain Jr., Trotter, Nelson Did Not Participate

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 3 matchup

news

Buccaneers-Browns Injury Report Sept.18: Parrish, McMillan & Killebrew Questionable Against Browns

A look at Friday's injury report ahead of the Week 2 matchup

news

Buccaneers-Browns Injury Report Sept.17: Killebrew and Parrish Limited Participants

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 2 matchup

Latest Headlines

Jalon Daniels Points to Pocket Composure for Improvement in Second Start

Jalon Daniels, an undrafted rookie quarterback thrust into action by an injury to Baker Mayfield, got his first win in his second start and pointed to better composure in the pocket for his improvement over his first start

Photos: Buccaneers Practice Week 6 2026

View pictures from the Tampa Bay Buccaneers practice during Week 6 of the 2026 NFL Season.

Overview of the Steelers' Offense with Rodgers and Warren, Jacob Parrish's Development | Bucs Blitz

Ahead of the Week Six matchup against Pittsburgh, Alex Anzalone discussed Aaron Rodgers' cerebral mind and improvisation prowess, while Todd Bowles chats Jaylen Warren's versatility and the growth of Jacob Parrish

Buccaneers-Steelers Injury Report Oct.14: Winfield Jr., Mayfield and Tucker Among Non-Participants

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week Six matchup

Bucky Irving on Motivating the Offense | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers Running Back Bucky Irving spoke to the media following Wednesday's Week 6 practice. RB Irving discussed the importance of leading by example, having trust in his teammates and reviewing his standout performance in Dallas.

Todd Bowles on Bucky Irving: 'Determined to Win' | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers Head Coach Todd Bowles spoke to the media following Wednesday's Week 6 practice. HC Bowles discussed QB Baker Mayfield's progression, QB Jalon Daniels' ability to command the offense and the challenge of facing Pittsburgh Steelers QB Aaron Rodgers.

Todd Bowles: Baker Mayfield Timetable "Just Speculation" Until He Throws | Updates

Keep informed with our daily updates: News, notes and more throughout the month of October

Zyon McCollum Mic'd Up vs. the Cowboys

Tampa Bay Buccaneers Cornerback Zyon McCollum was mic'd up for our Week 5 matchup vs. the Dallas Cowboys. Hear from McCollum as he commands the defense and performs in the prime-time victory.

Jalon Daniels on His Command in the Pocket | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers Quarterback Jalon Daniels spoke to the media following Wednesday's Week 6 practice. QB Daniels discussed continuing to improve, his real-time reaction to RB Bucky Irving's big run and looking ahead to this week's matchup vs. the Pittsburgh Steelers.

How to Watch: Buccaneers vs. Steelers | Week 6 2026

Watch the Tampa Bay Buccaneers vs. the Pittsburgh Steelers in Week Six of the 2026 NFL season. Get kickoff time, TV channel, live stream, and radio details here.

Ronde Barber Breaks Down Bucky Irving's 175-Yard Game | Film Session

Hall of Fame Buccaneers DB Rondé Barber breaks down some key moments from the Bucs' game vs. the Dallas Cowboys in Week 5 of the 2026 NFL Season.

Steelers-Buccaneers: Top Storylines & Key Matchups in Week Six

Tampa Bay's defense will face the Aaron Rodgers challenge one last time with the Steelers coming to town, while its offense will have to deal with one of the NFL's most explosive pass-rushers

Photos: Through the Years Bucs vs. Steelers

View images of the Tampa Bay Buccaneers' matchups throughout the years vs. the Pittsburgh Steelers

Chandler Whitmer: Embracing the Moment | The Coaches' Room

Team Reporter Casey Phillips sat down with Tampa Bay Buccaneers Quarterbacks Coach Chandler Whitmer following the Bucs' victory against the Cowboys. They discussed QB Jalon Daniels' performance on Thursday Night Football, how QB Baker Mayfield has helped Daniels' transition into a starting role and his connection with OC Zac Robinson.

Top Plays Breakdown: 72-Yard Pickup and Counter Touchdown

A behind-the-scenes look at the moments that impacted the Bucs Week Five clash with Dallas that led to the first win of the season

Jalon Daniels' Poise in His Second Career Start and Admiration of Aaron Rodgers

On the Bucs Players' Table Show, undrafted rookie quarterback Jalon Daniels recapped his 64-yard pass to Tez Johnson, the team's efficiency running the football and what he admires about Aaron Rodgers' game

2026 Bucs NFL Power Rankings Week 6

Where do the Tampa Bay Buccaneers rank in Week Six across Power Rankings?

Bucs' Release Week Six Depth Chart: Tez Johnson Getting More Snaps

Second-year WR Tez Johnson has seen an uptick of playing time in the past two weeks and in the win over Dallas he produced the Bucs' longest passing play of the season so far

Photos: 2026 Jr. Bucs Trick or Treasure

View photos of the Tampa Bay Buccaneers' annual Jr. Bucs Trick-or-Treasure event at AdventHealth Training Center on October 10, 2026.

Efficient Quarterbacking and Stingy Defense | By the Numbers, Week Six

The Buccaneers are among the NFL's leaders in yards allowed and time of possession, and they displayed a robust rushing attack in their breakthrough win over Dallas in Week Five

Single Game Tickets

Steelers vs. Buccaneers

Week 6

October 18

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Falcons vs. Buccaneers

Week 8

November 1

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Panthers vs. Buccaneers

Week 12

November 30

8:15 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Chargers vs. Buccaneers

Week 13

December 6

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Saints vs. Buccaneers

Week 15

December 20

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Rams vs. Buccaneers

Week 17

January 3

Time TBD

Buy Tickets Buy Parking

Want more Bucs content from the official source? Add Buccaneers.com to your list of source preferences on Google today!

Advertising