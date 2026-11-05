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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Bears Injury Report Nov.4: Diaby, Egbuka, Roberts Did Not Participate

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week Nine matchup

Nov 04, 2026 at 09:08 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Nov.4

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers,  Yaya Diaby (knee), Emeka Egbuka (foot) and Elijah Roberts (personal) did not participate in practice.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • OLB Yaya Diaby (knee) - DNP (Wed.)
  • WR Emeka Egbuka (foot) -  DNP (Wed.)
  • RB Kenneth Gainwell (hip) - LP (Wed.)
  • G Cody Mauch (back) - FP (Wed.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.)
  • TE Cade Otton (thumb) - FP (Wed.)
  • DL Elijah Roberts (personal) -  DNP (Wed.)
  • S Tykee Smith (ankle) - LP (Wed.)

Bears

  • OL Theo Benedet (shoulder) - DNP (Wed.)
  • LB T.J. Edwards (personal) - DNP (Wed.)
  • DL Grady Jarrett (groin) - DNP (Wed.)
  • RB Kyle Monangai (thumb/toe) - DNP (Wed.)
  • DB Malik Muhammad II (toe) - LP (Wed.)
  • RB Zavier Scott (wrist) - DNP (Wed.)

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