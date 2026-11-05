Buccaneers-Bears Injury Report Nov.4: Diaby, Egbuka, Roberts Did Not Participate

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, Yaya Diaby (knee), Emeka Egbuka (foot) and Elijah Roberts (personal) did not participate in practice.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Yaya Diaby (knee) - DNP (Wed.)
- WR Emeka Egbuka (foot) - DNP (Wed.)
- RB Kenneth Gainwell (hip) - LP (Wed.)
- G Cody Mauch (back) - FP (Wed.)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.)
- TE Cade Otton (thumb) - FP (Wed.)
- DL Elijah Roberts (personal) - DNP (Wed.)
- S Tykee Smith (ankle) - LP (Wed.)
Bears
- OL Theo Benedet (shoulder) - DNP (Wed.)
- LB T.J. Edwards (personal) - DNP (Wed.)
- DL Grady Jarrett (groin) - DNP (Wed.)
- RB Kyle Monangai (thumb/toe) - DNP (Wed.)
- DB Malik Muhammad II (toe) - LP (Wed.)
- RB Zavier Scott (wrist) - DNP (Wed.)