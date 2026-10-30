Buccaneers-Falcons Injury Report Oct.30: Egbuka Ruled Out; Gainwell and Goedeke Questionable

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, Emeka Egbuka (foot) was ruled out. Additionally, Kenny Gainwell (hip) and Luke Goedeke (calf) were listed as questionable.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Yaya Diaby (illness) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- WR Emeka Egbuka (foot) - LP (Wed.), LP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- RB Kenny Gainwell (hip) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.), FP (Friday)
- T Luke Goedeke (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- RB Bucky Irving (rest) - DNP (Thurs.), FP (Friday)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Josiah Trotter (illness) - DNP (Wed.) - FP (Thurs.), FP (Friday)
- S Antoine Winfield Jr. (rib) - FP (Wed.) - FP (Thurs.), FP (Friday)
Falcons
- WR Beaux Collins (hip) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- OT Cameron Williams (ankle) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- DE Samson Ebukam (hamstring) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- CB C.J. Henderson (groin) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- DT LaCale London (chest) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday)
- RT Jawaan Taylor (hamstring) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday)
- CB Avieon Terrell (illness) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- WR Olamide Zaccheaus (shoulder) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- DB Billy Bowman Jr. (hamstring) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- LB Kendal Daniels (achilles) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Divine Deablo (forearm) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- G Chris Lindstrom (personal) - DNP (Friday)
- DE Za'Darius Smith (not injury related – resting player) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- T Jake Matthews (rest) - LP (Friday)
- RB Brian Robinson (hamstring) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- DE Cam Thomas (groin) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- CB A.J. Terrell Jr. (groin) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Charles Snowden (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable