Buccaneers-Panthers Injury Report Oct.23: Egbuka, Goedeke and Winfield Jr. Ruled Out; Mayfield Questionable

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, Emeka Egbuka (concussion/foot), Luke Goedeke (calf) and Antoine Winfield Jr. (rib) were ruled out. Additionally, Baker Mayfield (right thumb) was listed as questionable.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- P Riley Dixon (illness) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- WR Emeka Egbuka (concussion/foot) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Out
- WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.), FP (Friday)
- T Luke Goedeke (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Out
- RB Bucky Irving (illness) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- DT Calijah Kancey (illness) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- G Cody Mauch (wrist) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- CB Zyon McCollum (illness) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- K Chase McLaughlin (illness) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- CB Benjamin Morrison (quad) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Christian Rozeboom (finger) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
- WR David Sills V (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Josiah Trotter (shoulder) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- RB Sean Tucker (quad) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- NT Vita Vea (rest) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- S Antoine Winfield Jr. (rib) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Out
Panthers
- RB A.J. Dillon (ankle) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- T Monroe Freeling (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- RB Chuba Hubbard (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- OLB Thomas Incoom (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- LB Devin Lloyd (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Bam Martin-Scott (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- T Taylor Moton (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- OLB Jaelan Phillips (hamstring) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- TE Darren Waller (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- QB Bryce Young (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)