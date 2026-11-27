On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, Tez Johnson (illness), Antoine Winfield Jr. (ankle) and Benjamin Morrison (hamstring/back) did not participate in practice.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- CB Josh Hayes (knee) - FP (Thurs.), FP (Friday)
- LB SirVocea Dennis (back) - LP (Friday)
- WR Tez Johnson (illness) - DNP (Friday)
- QB Baker Mayfield (foot/right thumb) - FP (Thurs.), FP (Friday)
- WR Jalen McMillan (knee) - FP (Thurs.), LP (Friday)
- CB Benjamin Morrison (hamstring/back) - DNP (Thurs.), DNP (Friday)
- TE Cade Otton (thumb) - FP (Thurs.), FP (Friday)
- CB Jacob Parrish (back) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Christian Rozeboom (finger) - FP (Thurs.), FP (Friday)
- DL Elijah Simmons (concussion) - LP (Thurs.), LP (Friday)
- LB Josiah Trotter (oblique) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- S Antoine Winfield Jr. (ankle) - DNP (Thurs.), DNP (Friday)
Panthers
- RB Jonathon Brooks (groin) - FP (Thurs.), FP (Friday)
- TE Mitchell Evans (achilles) - DNP (Thurs.), LP (Friday)
- TE Feleipe Franks (wrist) - LP (Thurs.), LP (Friday)
- TB Thomas Incoom (calf) - LP (Thurs.), LP (Friday)
- LB Patrick Jones (ankle) - DNP (Thurs.), DNP (Friday)
- LB Jackson Kuwatch (illness) - DNP (Thurs.), DNP (Friday)
- WR Tetairoa McMillan (foot) - DNP (Thurs.), LP (Friday)
- LB Bobby Okereke (foot) - DNP (Thurs.), DNP (Friday)
- LB Jaelan Phillips (ankle) - LP (Thurs.), LP (Friday)
- TE Tommy Tremble knee) - LP (Thurs.), LP (Friday)
- TE Darren Waller (knee) - LP (Thurs.), LP (Friday)
- QB Bryce Young (foot) - FP (Thurs.), FP (Friday)