On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, safety Antoine Winfield Jr. (ankle) and Josh Hayes (knee) were ruled out. In addition, Yaya Diaby (knee) and Baker Mayfield (foot/right thumb) were listed as questionable.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Yaya Diaby (knee) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Thurs.), FP (Friday)
- CB Josh Hayes (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Out
- RB Bucky Irving (rest) - DNP (Thurs.), FP (Friday)
- QB Baker Mayfield (foot/right thumb) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- TE Cade Otton (thumb) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- S Antoine Winfield Jr. (ankle) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- T Tristan Wirfs (toe) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
Lions
- LB Joe Bachie (knee) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- CB Khalil Dorsey (ankle) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- S Kerby Joseph (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- DL Tyler Lacy (shoulder) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- C Cade Mays (ankle) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- CB Ennis Rakestraw (shoulder) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- CB D.J. Reed (hip) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- RB Sione Vaki (ankle) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- G Miles Frazier (personal) - DNP (Friday)