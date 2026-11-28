On Saturday for the Tampa Bay Buccaneers, Antoine Winfield Jr. (ankle), Benjamin Morrison (hamstring/back) and Josh Hayes (knee) were ruled out. Additionally, SirVocea Dennis (back), Jalen McMillan (knee), Christian Rozeboom (finger) and Elijah Simmons (concussion) were listed as questionable.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- CB Josh Hayes (knee) - FP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.) Game Status: Out
- LB SirVocea Dennis (back) - LP (Friday), DNP (Sat.) Game Status: Questionable
- WR Tez Johnson (illness) - DNP (Friday), FP (Sat.)
- QB Baker Mayfield (foot/right thumb) - FP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.)
- WR Jalen McMillan (knee) - FP (Thurs.), LP (Friday), LP (Sat.) Game Status: Questionable
- CB Benjamin Morrison (hamstring/back) - DNP (Thurs.), DNP (Friday), DNP (Sat.) Game Status: Out
- TE Cade Otton (thumb) - FP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.)
- CB Jacob Parrish (back) - LP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.)
- LB Christian Rozeboom (finger) - FP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.) Game Status: Questionable
- DL Elijah Simmons (concussion) - LP (Thurs.), LP (Friday), FP (Sat.) Game Status: Questionable
- LB Josiah Trotter (oblique) - LP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.)
- S Antoine Winfield Jr. (ankle) - DNP (Thurs.), DNP (Friday), DNP (Sat.) Game Status: Out
Panthers
- RB Jonathon Brooks (groin) - FP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.) Game Status: Questionable
- TE Mitchell Evans (achilles) - DNP (Thurs.), LP (Friday), LP (Sat.)
- TE Feleipe Franks (wrist) - LP (Thurs.), LP (Friday), FP (Sat.) Game Status: Questionable
- TB Thomas Incoom (calf) - LP (Thurs.), LP (Friday), FP (Sat.) Game Status: Questionable
- LB Patrick Jones (ankle) - DNP (Thurs.), DNP (Friday), DNP (Sat.) Game Status: Out
- LB Jackson Kuwatch (illness) - DNP (Thurs.), DNP (Friday), FP (Sat.)
- WR Tetairoa McMillan (foot) - DNP (Thurs.), LP (Friday), LP (Sat.)
- LB Bobby Okereke (foot) - DNP (Thurs.), DNP (Friday), DNP (Sat.) Game Status: Out
- LB Jaelan Phillips (ankle) - LP (Thurs.), LP (Friday), LP (Sat.)
- TE Tommy Tremble knee) - LP (Thurs.), LP (Friday), LP (Sat.)
- TE Darren Waller (knee) - LP (Thurs.), LP (Friday), LP (Sat.)
- QB Bryce Young (foot) - FP (Thurs.), FP (Friday), FP (Sat.)