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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Steelers Injury Report Oct.15: Mayfield, Winfield Jr. Did Not Participate

A look at Thursday's injury report ahead of the Week Six matchup

Oct 15, 2026 at 04:03 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Oct.15

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, both Baker Mayfield (right thumb) and Antoine Winfield Jr. (rib) did not participate in practice. Additionally, A'Shawn Robinson (rest) was added to the report as a limited participant and Sean Tucker (quad) upgraded to limited participation.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • LB SirVocea Dennis (ankle/foot) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • CB Ayden Garnes (ankle) - DNP (Wed.),  LP (Thurs.)
  • WR Chris Godwin Jr. (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) -  DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • CB Benjamin Morrison (quad) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.)
  • WR David Sills V (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
  • RB Sean Tucker (quad) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • S Antoine Winfield Jr. (rib) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • T Tristan Wirfs (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.)

Steelers

  • DT Keeanu Benton (ankle) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
  • CB Jamel Dean (ankle) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • RB Rico Dowdle (toe) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
  • S DeShon Elliott (knee) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
  • DT Cameron Hayward (rest) - DNP (Wed.), FP (Thurs.)
  • CB Jalen Ramsey (wrist) - DNP (Wed.),  LP (Thurs.)
  • WR Ben Skowronek (calf) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
  • T.J. Watt (rest) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
  • WR Roman Wilson (finger) - DNP (Wed.),  DNP (Thurs.)

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