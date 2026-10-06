Buccaneers-Cowboys Injury Report Oct.6: McLaughlin, Winfield Jr. and Morrison Among Non-Participants

On Tuesday for the Tampa Bay Buccaneers, Chase McLaughlin (right groin/hip), Antoine Winfield Jr. (rib), Baker Mayfield (right thumb), Benjamin Morrison (quad) and SirVocea Dennis (ankle/foot) did not participate in the walk-through.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- Rueben Bain Jr. (groin/shoulder) - FP (Mon.), FP (Tues.)
- LB SirVocea Dennis (ankle/foot) - DNP (Mon.), DNP (Tues.)
- TE Ko Kieft (elbow) - LP (Mon.), LP (Tues.)
- K Chase McLaughlin (right groin/hip) - DNP (Tues.)
- QB Baker Mayfield (right thumb) - DNP (Mon.), DNP (Tues.)
- CB Benjamin Morrison (quad) - DNP (Mon.), DNP (Tues.)
- OLB Anthony Nelson (illness) - LP (Tues.)
- LB Josiah Trotter (knee) - LP (Mon.), FP (Tues.)
- S Antoine Winfield Jr. (rib) - DNP (Mon.), DNP (Tues.)
Cowboys
- S Alijah Clark (ankle) - FP (Mon.), FP (Tues.)
- CB Cobie Durant (hamstring) - DNP (Mon.), DNP (Tues.)
- RB Tyler Goodson (ankle) - FP (Mon.), FP (Tues.)
- S Malik Hooker (forearm) - FP (Mon.), FP (Tues.)
- OLB James Houston (shoulder) - FP (Mon.), FP (Tues.)
- WR CeeDee Lamb (thigh) - FP (Mon.), FP (Tues.)
- LB DeMarvion Overshown (hamstring) - DNP (Mon.), DNP (Tues.)
- CB Joey Porter Jr. (ankle) - FP (Mon.), FP (Tues.)
- T Drew Shelton (hamstring) - DNP (Mon.), , DNP (Tues.)
- G Tyler Smith (thumb) - LP (Mon.), LP (Tues.)