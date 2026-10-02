Buccaneers-Packers Injury Report Oct.2: Morrison, Mayfield, Bain and Kieft Ruled Out

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, Benjamin Morrison (quad), Baker Mayfield (right thumb), Reuben Bain Jr. (groin/shoulder) and Ko Kieft (elbow) were ruled out for Sunday's matchup. Additionally, SirVocea Dennis (calf), Rakeem Nuñez-Roches (ankle/foot) and Jacob Parrish (personal) were listed as questionable.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Reuben Bain Jr. (groin/shoulder) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- DL DeMonte Capehart (thumb) - FP (Thurs.), FP (Friday)
- LB SirVocea Dennis (calf) - LP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- OLB Yaya Diaby (calf/shoulder) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- WR Chris Godwin Jr. (ankle) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- RB Bucky Irving (glute) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- TE Ko Kieft (elbow) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- QB Baker Mayfield (right thumb) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- CB Benjamin Morrison (quad) - LP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- DL Rakeem Nuñez-Roches (ankle/foot) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- CB Jacob Parrish (personal) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- DB Keionte Scott (toe) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Josiah Trotter (shoulder) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
Packers
- G Aaron Banks (knee/toe) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- DT Warren Brinson (calf/groin) - LP (wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- DT Karl Brooks (illness) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday)
- C/G Jager Burton (groin) - LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
- DT Anthony Campbell (ankle) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- LB Edgerrin Cooper (shoulder/concussion) - LP (wed.), LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
- C/G Jacob Monk (quadricep) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- Edge Lukas Van Ness (shoulder) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Friday)