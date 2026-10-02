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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Packers Injury Report Oct.2: Morrison, Mayfield, Bain and Kieft Ruled Out

A look at Friday's injury report ahead of the Week 4 matchup

Oct 02, 2026 at 03:37 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Oct.2

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, Benjamin Morrison (quad), Baker Mayfield (right thumb), Reuben Bain Jr. (groin/shoulder) and Ko Kieft (elbow) were ruled out for Sunday's matchup. Additionally, SirVocea Dennis (calf),  Rakeem Nuñez-Roches (ankle/foot) and Jacob Parrish (personal) were listed as questionable.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • OLB Reuben Bain Jr. (groin/shoulder) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • DL DeMonte Capehart (thumb) - FP (Thurs.), FP (Friday)
  • LB SirVocea Dennis (calf) - LP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
  • OLB Yaya Diaby (calf/shoulder) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
  • WR Chris Godwin Jr. (ankle) - DNP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
  • RB Bucky Irving (glute) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
  • TE Ko Kieft (elbow) - DNP (Wed.),  DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • QB Baker Mayfield (right thumb) -  DNP (Wed.),  DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • CB Benjamin Morrison (quad) -  LP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • DL Rakeem Nuñez-Roches (ankle/foot) - DNP (Wed.),  LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
  • CB Jacob Parrish (personal) -  DNP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
  • DL A'Shawn Robinson (rest) -   LP (Thurs.), FP (Friday)
  • DB Keionte Scott (toe) - LP (Wed.),   LP (Thurs.), FP (Friday)
  • LB Josiah Trotter (shoulder) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)

Packers

  • G Aaron Banks (knee/toe) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • DT Warren Brinson (calf/groin) - LP (wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • DT Karl Brooks (illness) - DNP (Wed.),  LP (Thurs.), LP (Friday)
  • C/G Jager Burton (groin) - LP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Questionable
  • DT Anthony Campbell (ankle) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • LB Edgerrin Cooper (shoulder/concussion) - LP (wed.),  LP (Thurs.), FP (Friday) Game Status: Questionable
  • C/G Jacob Monk (quadricep) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • Edge Lukas Van Ness (shoulder) - LP (Wed.),  LP (Thurs.), LP (Friday)

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