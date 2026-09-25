Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.25: Bain Jr., Trotter Ruled Out

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, Rueben Bain Jr. (groin) and Josiah Trotter (shoulder) were ruled out for Sunday's matchup against the Vikings.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Rueben Bain Jr. (groin) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- QB Baker Mayfield (illness) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- OLB Anthony Nelson (shin) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- CB Jacob Parrish (back) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Josiah Trotter (shoulder) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Out
Vikings
- RB DeeJay Dallas (toe) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- T Christian Darrisaw (rest) - DNP (Friday)
- DL Tyrion Ingram-Dawkins (oblique) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- LB Jake Golday (ankle) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- RB Aaron Jones (knee) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- T Brian O'Neill (knee) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
- DL Jalen Redmond (elbow) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
- C Nick Samac (knee) - LP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- P Brett Thorson (right hamstring) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
- S Harrison Smith (rest) - LP (Friday)