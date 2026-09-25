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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.25: Bain Jr., Trotter Ruled Out

A look at Friday's injury report ahead of the Week 3 matchup

Sep 25, 2026 at 02:56 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Sept.25

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, Rueben Bain Jr. (groin) and Josiah Trotter (shoulder) were ruled out for Sunday's matchup against the Vikings.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • OLB Rueben Bain Jr. (groin) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • QB Baker Mayfield (illness) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
  • WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
  • OLB Anthony Nelson (shin) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
  • CB Jacob Parrish (back) - FP (Wed.),  FP (Thurs.), FP (Friday)
  • DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.), FP (Friday)
  • LB Josiah Trotter (shoulder) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), LP (Friday) Game Status: Out

Vikings

  • RB DeeJay Dallas (toe) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
  • T Christian Darrisaw (rest) - DNP (Friday)
  • DL Tyrion Ingram-Dawkins (oblique) -  LP (Wed.),  FP (Thurs.), FP (Friday)
  • LB Jake Golday (ankle) - DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
  • RB Aaron Jones (knee) -  DNP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
  • T Brian O'Neill (knee) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Friday)
  • DL Jalen Redmond (elbow) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Friday)
  • C Nick Samac (knee) - LP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • P Brett Thorson (right hamstring) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Friday) Game Status: Out
  • S Harrison Smith (rest) - LP (Friday)

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