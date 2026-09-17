Buccaneers-Browns Injury Report Sept.17: Killebrew and Parrish Limited Participants

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, Miles Killebrew (concussion) and Jacob Parrish (back) practiced in a limited capacity. Additionally, Jalen McMillan (knee) was a full participant for the second-consecutive day and defensive lineman A'Shawn Robinson had a veteran rest day.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- S Miles Killebrew (concussion) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- CB Jacob Parrish (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - DNP (Thurs.)
- WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- LB Christian Rozeboom (foot) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- T Justin Skule (oblique) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- RB Sean Tucker (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
Browns
- G Teven Jenkins (back) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
- C Parker Brailsford (thumb) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- CB Tyson Campbell (ankle) - DNP (Thurs.)
- DT Maliek Collins (quad) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- C Elgton Jenkins (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- T Dawand Jones (head) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
- WR Jerry Jeudy (wrist) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- G Zion Johnson (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.)