 Skip to main content
Advertising

Tampa Bay Buccaneers

Presented by

Buccaneers-Bengals Injury Report Sept.9: Tucker Did Not Participate, McMillan and Bain Jr. Limited

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 1 matchup

Sep 09, 2026 at 04:32 PM
Author Image
Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Sept.9

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, running back Sean Tucker (hamstring) did not participate in practice and outside linebacker Rueben Bain Jr. (shoulder), receiver Jalen McMillan (knee),  inside linebacker Christian Rozeboom (foot) and offensive tackle Justin Skule (oblique) were limited.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • RB Sean Tucker (hamstring) - DNP (Wed.)
  • OLB Rueben Bain Jr. (shoulder) - LP (Wed.)
  • WR Jalen McMillan (knee) -  LP (Wed.)
  • LB Christian Rozeboom (foot) - LP (Wed.)
  • T Justin Skule (oblique) - LP (Wed.)
  • WR Emeka Egbuka (toe) - FP (Wed.)
  • G Billy Schrauth (knee) - FP (Wed.)

Bengals

  • WR Ja'Marr Chase (knee) - FP (Wed.)
  • WR Tee Higgins (foot) - FP (Wed.)
  • DE Shemar Stewart (knee) - FP (Wed.)

Related Content

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Jan.1: Nelson, Dean Ruled Out

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 18 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Dec.31: Dean, Nelson Did Not Participate

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 18 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Dec.30: Dean, Wirfs, Nelson Among Non-Participants

A look at Tuesday's injury report ahead of the Week 18 matchup

news

Buccaneers-Dolphins Injury Report Dec.26: Wirfs, Nelson, Kancey Ruled Out

A look at Friday's injury report ahead of the Week 17 matchup

news

Buccaneers-Dolphins Injury Report Dec.25: Godwin Jr., Wirfs and Evans Among Non-Participants

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 17 matchup

news

Buccaneers-Dolphins Injury Report Dec.24: Tristan Wirfs, Anthony Nelson Did Not Participate

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 17 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Dec.19: Everybody in Play, No Game Designations

A look at Friday's injury report ahead of the Week 16 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Dec.18: Godwin Jr., Evans Did Not Participate

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 16 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Dec.17: David Did Not Participate, Evans and Otton Limited

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 16 matchup

news

Buccaneers-Falcons Injury Report Dec.10: Otton and Smith Doubtful, Two Ruled Out

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 15 clash

news

Buccaneers-Falcons Injury Report Dec.9: Otton, Smith and Dennis Did Not Participate

A look at Tuesday's injury report ahead of the Week 15 clash

Latest Headlines

Zyon McCollum: "A Ball in the Air Belongs to Us"

Buccaneers' cornerback Zyon McCollum discussed the team's mentality on facing Ja'Marr Chase and Tee Higgins on Sunday

Baker Mayfield: New Contract Doesn't Mean I Have Made It

With a "life-changing" deal in hand, Bucs QB Baker Mayfield insisted he still has a lot to prove on the field and that he remains motivated by such goals as winning the Super Bowl

Baker Mayfield on Earning The Largest Deal in Team History | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers Quarterback Baker Mayfield spoke to the media following Wednesday's Week 1 practice. QB Baker Mayfield discussed his relationship with the organization, his thoughts on his new contract and Tampa Bay being his home.

Jason Licht Cements Baker Mayfield's Future in Tampa Bay | Salty Dogs

GM Jason Licht joins the show to discuss Baker Mayfield's record-setting contract, and Jeff and Scott also run down all the start-of-season news and what they're most excited to see in Cincinnati

Buccaneers-Bengals Injury Report Sept.9: Tucker Did Not Participate, McMillan and Bain Jr. Limited

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 1 matchup

Todd Bowles "Couldn't Deny" Starting Spot for Josiah Trotter | Updates

Keep informed with our daily updates: News, notes and more throughout the month of September

Baker Mayfield Raises Standard of Offense & More | Bucs Blitz

A look at how Baker Mayfield's fiery disposition and leadership on the field raises the play of the offense, along with Alex Anzalone leading by example and an introduction of the Buccaneers' 2026 radio broadcast coverage crew

Buccaneers-Bengals: Top Storylines & Key Matchups in Week One

Tampa Bay's cornerbacks will get a serious challenge right out of the gate in 2026, while the Bucs' offense will be hoping to reestablish the ground game and help Baker Mayfield continue his trend of fast season starts

Todd Bowles on Baker Mayfield's Process: A Professional | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers Head Coach Todd Bowles spoke to the media following Wednesday's Week 1 practice. HC Bowles discussed QB Baker Mayfield's new contract, going up against the Cincinnati Bengals' offense and his trust in WR Ted Hurst III.

Alex Anzalone, Zyon McCollum & More Talk New Season Energy | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers Quarterback Baker Mayfield spoke to the media following Wednesday's Week 1 practice. QB Baker Mayfield discussed his relationship with the organization, his thoughts on his new contract and Tampa Bay being his home.

Locked In Long Term! Baker Mayfield, Bucs Agree on Extension Through 2029

On the eve of the 2026 season, which would have been the final year on his existing contract, QB Baker Mayfield has agreed to a new deal with the Bucs that extends through the 2029 season and is the largest in franchise history

Photos: Through the Years Bucs vs. Bengals

View images of the Tampa Bay Buccaneers' matchups throughout the years vs. the Cincinnati Bengals

Rondé Barber & Jon Gruden Live in the Broadcast Booth

Go behind the scenes and see what it takes to run a NFL broadcast. Watch as Buccaneers' legends Rondé Barber and Jon Gruden jump on the call and break down the Bucs' second preseason game against the Kansas City Chiefs.

How to Watch: Buccaneers at Bengals | Week 1 2026

Watch the Tampa Bay Buccaneers at the Cincinnati Bengals in Week One of the 2026 NFL season. Get kickoff time, TV channel, live stream, and radio details here.

Bucs' Release Week One Depth Chart: Two Rookie Starters on Defense

OLB Rueben Bain Jr. and LB Josiah Trotter, the Buccaneers' first two picks in the 2026 draft, are listed as starters on the team's first depth chart of the regular season

Tampa Bay Buccaneers Announce Partnership with Chick-fil-A

Restaurant company to become official chicken sandwich of the Bucs and first-ever presenting partner of the Jr. Bucs youth program

YAC Concerns and a Run-Game Rebound | By the Numbers, Week One

When the Buccaneers open their season in Cincinnati on Sunday, they will be hoping to limit yards after the catch for Bengals receivers while getting their own ground game back on track and breaking in some rookie starters on defense

Alex Anzalone, Chris Godwin Jr. Among Bucs' Captains for 2026

Tampa Bay players voted for their team captains on Monday morning and chose QB Baker Mayfield, T Tristan Wirfs, WR Chris Godwin Jr., NT Vita Vea, LB Alex Anzalone and S Antoine Winfield Jr.

2026 Bucs NFL Power Rankings Week 1

Where do the Tampa Bay Buccaneers rank in Week One across Power Rankings?

Every Baker Mayfield Passing Touchdown in 2025

Prepare for Week 1 by reliving every passing touchdown Tampa Bay Buccaneers QB Baker Mayfield threw in 2025.

Single Game Tickets

Browns vs. Buccaneers

Week 2

September 20

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Vikings vs. Buccaneers

Week 3

September 27

4:05 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Buy Tickets to Bucs vs. Packers

Week 4

October 4

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Steelers vs. Buccaneers

Week 6

October 18

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Falcons vs. Buccaneers

Week 8

November 1

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Panthers vs. Buccaneers

Week 12

November 30

8:15 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Chargers vs. Buccaneers

Week 13

December 6

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Saints vs. Buccaneers

Week 15

December 20

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Rams vs. Buccaneers

Week 17

January 3

Time TBD

Buy Tickets Buy Parking

Want more Bucs content from the official source? Add Buccaneers.com to your list of source preferences on Google today!

Advertising