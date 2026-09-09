Buccaneers-Bengals Injury Report Sept.9: Tucker Did Not Participate, McMillan and Bain Jr. Limited

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, running back Sean Tucker (hamstring) did not participate in practice and outside linebacker Rueben Bain Jr. (shoulder), receiver Jalen McMillan (knee), inside linebacker Christian Rozeboom (foot) and offensive tackle Justin Skule (oblique) were limited.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- RB Sean Tucker (hamstring) - DNP (Wed.)
- OLB Rueben Bain Jr. (shoulder) - LP (Wed.)
- WR Jalen McMillan (knee) - LP (Wed.)
- LB Christian Rozeboom (foot) - LP (Wed.)
- T Justin Skule (oblique) - LP (Wed.)
- WR Emeka Egbuka (toe) - FP (Wed.)
- G Billy Schrauth (knee) - FP (Wed.)
Bengals
- WR Ja'Marr Chase (knee) - FP (Wed.)
- WR Tee Higgins (foot) - FP (Wed.)
- DE Shemar Stewart (knee) - FP (Wed.)