Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.23: Bain Jr., Trotter, Nelson Did Not Participate

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, Rueben Bain Jr. (groin), Anthony Nelson (shin) and Josiah Trotter (shoulder) did not participate in practice.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Rueben Bain Jr. (groin) - DNP (Wed.)
- QB Baker Mayfield (illness) - FP (Wed.)
- WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.)
- OLB Anthony Nelson (shin) - DNP (Wed.)
- CB Jacob Parrish (back) - FP (Wed.)
- LB Josiah Trotter (shoulder) - DNP (Wed.)
Vikings
- RB DeeJay Dallas (toe) - LP (Wed.)
- DL Tyrion Ingram-Dawkins (oblique) - LP (Wed.)
- LB Jake Golday (ankle) - DNP (Wed.)
- RB Aaron Jones (knee) - DNP (Wed.)
- T Brian O'Neill (knee) - LP (Wed.)
- DL Jalen Redmond (elbow) - LP (Wed.)
- C Nick Samac (knee) - LP (Wed.)
- P Brett Thorson (right hamstring) - DNP (Wed.)