 Skip to main content
Advertising

Tampa Bay Buccaneers

Presented by

Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.23: Bain Jr., Trotter, Nelson Did Not Participate

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 3 matchup

Sep 23, 2026 at 05:35 PM
Author Image
Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Sept.23

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, Rueben Bain Jr. (groin),  Anthony Nelson (shin) and Josiah Trotter (shoulder) did not participate in practice.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • OLB Rueben Bain Jr. (groin) - DNP (Wed.)
  • QB Baker Mayfield (illness) - FP (Wed.)
  • WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.)
  • OLB Anthony Nelson (shin) - DNP (Wed.)
  • CB Jacob Parrish (back) - FP (Wed.)
  • LB Josiah Trotter (shoulder) - DNP (Wed.)

Vikings

  • RB DeeJay Dallas (toe) - LP (Wed.)
  • DL Tyrion Ingram-Dawkins (oblique) -  LP (Wed.)
  • LB Jake Golday (ankle) - DNP (Wed.)
  • RB Aaron Jones (knee) -  DNP (Wed.)
  • T Brian O'Neill (knee) - LP (Wed.)
  • DL Jalen Redmond (elbow) - LP (Wed.)
  • C Nick Samac (knee) - LP (Wed.)
  • P Brett Thorson (right hamstring) - DNP (Wed.)

Related Content

news

Buccaneers-Browns Injury Report Sept.18: Parrish, McMillan & Killebrew Questionable Against Browns

A look at Friday's injury report ahead of the Week 2 matchup

news

Buccaneers-Browns Injury Report Sept.17: Killebrew and Parrish Limited Participants

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 2 matchup

news

Buccaneers-Browns Injury Report Sept.16: Parrish, Killebrew Limited Participants

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 2 matchup

news

Buccaneers-Bengals Injury Report Sept.11: McMillan, Tucker Doubtful to Play on Sunday

A look at Friday's injury report ahead of the Week 1 matchup

news

Buccaneers-Bengals Injury Report Sept.10: McMillan, Tucker Among Limited Participants

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 1 matchup

news

Buccaneers-Bengals Injury Report Sept.9: Tucker Did Not Participate, McMillan and Bain Jr. Limited

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 1 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Jan.1: Nelson, Dean Ruled Out

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 18 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Dec.31: Dean, Nelson Did Not Participate

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 18 matchup

news

Buccaneers-Panthers Injury Report Dec.30: Dean, Wirfs, Nelson Among Non-Participants

A look at Tuesday's injury report ahead of the Week 18 matchup

news

Buccaneers-Dolphins Injury Report Dec.26: Wirfs, Nelson, Kancey Ruled Out

A look at Friday's injury report ahead of the Week 17 matchup

news

Buccaneers-Dolphins Injury Report Dec.25: Godwin Jr., Wirfs and Evans Among Non-Participants

A look at Thursday's injury report ahead of the Week 17 matchup

Latest Headlines

Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.23: Bain Jr., Trotter, Nelson Did Not Participate

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 3 matchup

How to Watch: Buccaneers vs. Vikings | Week 3 2026

Watch the Tampa Bay Buccaneers vs. the Minnesota Vikings in Week Three of the 2026 NFL season. Get kickoff time, TV channel, live stream, and radio details here.

Bucs' Defense Prioritizing Physicality at the Point of Attack in Facing Justin Jefferson

On Sunday, the Buccaneers' secondary will face one of the best receivers in the game in Justin Jefferson. Cornerback Benjamin Morrison discussed Jefferson's unique skillset and the Bucs' approach throughout the week in preparation for No. 18

Todd Bowles on Staying Disciplined: Focused on Minnesota | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers Head Coach Todd Bowles spoke to the media following Wednesday's Week 3 practice. HC Bowles discussed player updates, needing to win the turnover battle and the upcoming matchup vs. the Minnesota Vikings.

Chris Godwin Jr. Mic'd Up at Home Opener vs. the Browns

Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver Chris Godwin Jr. was mic'd up for the Bucs's home opener against the Cleveland Browns. Hear from Godwin as he brings the energy and leads the offense.

Photos: Buccaneers Practice Week 3 2026

View pictures from the Tampa Bay Buccaneers practice during Week 3 of the 2026 NFL Season.

Searching For Clearer Skies vs. Minnesota | Salty Dogs

Jeff and Scott relive all the lightning and ups and downs from the Cleveland game, survey the NFL's QB landscape and chat about phones in cars, heat domes and irritating words.

Jalen McMillan on Returning to the Field | Press Conference

Tampa Bay Buccaneers WR Jalen McMillan spoke to the media following Wednesday's Week 3 practice. WR McMillan discussed his excitement of being back, facing adversity and succeeding against man-to-man coverage.

Baker Mayfield Dealing with Illness, Still Practiced in Full Wednesday | Updates

Keep informed with our daily updates: News, notes and more throughout the month of September

Vikings-Buccaneers: Top Storylines & Key Matchups in Week Three

The Bucs have a sense of urgency to get into the win column, but they have to deal with a blitz-happy Vikings defense and mobile quarterback Kyler Murray, who is expected to start after clearing the NFL's concussion protocol

Photos: Through the Years Bucs vs. Vikings

View images of the Tampa Bay Buccaneers' matchups throughout the years vs. the Minnesota Vikings

Rashad Johnson on Creating Opportunities on Defense | The Coaches' Room

Team Reporter Casey Phillips sat down with Tampa Bay Buccaneers Cornerbacks Coach Rashad Johnson following the Bucs' game vs. the Browns. They discussed highs and lows from Week Two, DB Keionte Scott making explosive plays and long term goals for this season.

Top Plays Breakdown: Scoring Drive Week 2

A behind-the-scenes look at the moments that impacted the Bucs Week Two clash with Cleveland and led to Emeka Egbuka's five-yard touchdown

Baker Mayfield on the Vikings' Defense and More, and Taneka Bowles Hosts Philanthropic Fashion Experience | Bucs Blitz

Baker Mayfield joined the Bucs Players' Table Show and discussed the status of the team, Emeka Egbuka's touchdown play and Brian Flores' defense in Minnesota, while Taneka Bowles hosted the Tampa Bay Fashion Experience on Friday Night

Red Zone Defense and Blitzes Incoming | By the Numbers, Week Three

The Buccaneers have shown marked improvement in 2026 in both their red zone touchdown efficiency on defense and their kickoff returns, and in Week Three they will have to contend with the heaviest blitz defense in the NFL

Bucs' Release Week Three Depth Chart: Tez Johnson, David Walker Get Their Shot

WR Tez Johnson and OLB David Walker each saw an uptick in playing time in Week Two and both took advantage with big plays in key moments

Tampa Bay Chef Series Spotlight | Chef Justin Shwetzer of inbetweendays

Chef Justin Shwetzer breaks down his inspiration for his dish and why they decided to join the Krewe.

Baker Mayfield: Righting the Ship | Bucs Players' Table

Team Reporter Casey Phillips chats Tampa Bay Buccaneers QB Baker Mayfield after Week 2 vs. the Cleveland Browns. They discussed the team taking accountability, focusing on getting things right and what fatherhood has taught him.

Todd Bowles and Rashad Johnson on Improving Execution | The Coaches' Room Podcast

Team Reporter Casey Phillips sat down with Tampa Bay Buccaneers Head Coach Todd Bowles & Cornerbacks Coach Rashad Johnson following the Bucs' game vs. the Browns. They discussed takeaways from the home opener, DB Keionte Scott's standout performance and maintaining energy on defense.

2026 Bucs NFL Power Rankings Week 3

Where do the Tampa Bay Buccaneers rank in Week Three across Power Rankings?

Single Game Tickets

Vikings vs. Buccaneers

Week 3

September 27

4:05 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Buy Tickets to Bucs vs. Packers

Week 4

October 4

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Steelers vs. Buccaneers

Week 6

October 18

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Falcons vs. Buccaneers

Week 8

November 1

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Panthers vs. Buccaneers

Week 12

November 30

8:15 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Chargers vs. Buccaneers

Week 13

December 6

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Saints vs. Buccaneers

Week 15

December 20

1:00 PM ET

Buy Tickets Buy Parking
Rams vs. Buccaneers

Week 17

January 3

Time TBD

Buy Tickets Buy Parking

Want more Bucs content from the official source? Add Buccaneers.com to your list of source preferences on Google today!

Advertising