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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Browns Injury Report Sept.18: Parrish, McMillan & Killebrew Questionable Against Browns

A look at Friday's injury report ahead of the Week 2 matchup

Sep 18, 2026 at 04:01 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR SEpt.18

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, three players were listed as questionable: Jalen McMillan (knee), Jacob Parrish (back) and Miles Killebrew (concussion).

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • S Miles Killebrew (concussion) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Fri.) Game Status: Questionable
  • CB Jacob Parrish (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Fri.) Game Status: Questionable
  • WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.) Game Status: Questionable
  • LB Christian Rozeboom (foot) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
  • T Justin Skule (oblique) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
  • RB Sean Tucker (hamstring) -  FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)

Browns

  • G Teven Jenkins (back) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Fri.) Game Status: Out
  • C Parker Brailsford (thumb) -  LP (Wed.),  LP (Thurs.), FP (Fri.)
  • CB Tyson Campbell (ankle) -  DNP (Thurs.), LP (Fri.) Game Status: Questionable
  • DT Maliek Collins (quad) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Fri.)
  • C Elgton Jenkins (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Fri.)
  • T Dawand Jones (head) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
  • WR Jerry Jeudy (wrist) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
  • G Zion Johnson (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)

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