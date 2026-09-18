Buccaneers-Browns Injury Report Sept.18: Parrish, McMillan & Killebrew Questionable Against Browns

On Friday for the Tampa Bay Buccaneers, three players were listed as questionable: Jalen McMillan (knee), Jacob Parrish (back) and Miles Killebrew (concussion).
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- S Miles Killebrew (concussion) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Fri.) Game Status: Questionable
- CB Jacob Parrish (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Fri.) Game Status: Questionable
- WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.) Game Status: Questionable
- LB Christian Rozeboom (foot) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
- T Justin Skule (oblique) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
- RB Sean Tucker (hamstring) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
Browns
- G Teven Jenkins (back) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.), DNP (Fri.) Game Status: Out
- C Parker Brailsford (thumb) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Fri.)
- CB Tyson Campbell (ankle) - DNP (Thurs.), LP (Fri.) Game Status: Questionable
- DT Maliek Collins (quad) - LP (Wed.), LP (Thurs.), LP (Fri.)
- C Elgton Jenkins (back) - LP (Wed.), LP (Thurs.), FP (Fri.)
- T Dawand Jones (head) - LP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
- WR Jerry Jeudy (wrist) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)
- G Zion Johnson (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.), FP (Fri.)