Buccaneers-Vikings Injury Report Sept.24: Trotter and Bain Did Not Participate

On Thursday for the Tampa Bay Buccaneers, Josiah Trotter (shoulder) and Rueben Bain Jr. (groin) did not participate in practice. In addition, Anthony Nelson (shin) upgraded to limited and A'Shawn Robinson (rest) was added to the list as a limited participant.
DNP: Did Not Participate
FP: Full Participation
LP: Limited Participation
Read below for the full injury report for both teams:
Buccaneers
- OLB Rueben Bain Jr. (groin) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
- QB Baker Mayfield (illness) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- WR Jalen McMillan (knee) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- OLB Anthony Nelson (shin) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- CB Jacob Parrish (back) - FP (Wed.), FP (Thurs.)
- DL A'Shawn Robinson (rest) - LP (Thurs.)
- LB Josiah Trotter (shoulder) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)
Vikings
- RB DeeJay Dallas (toe) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- DL Tyrion Ingram-Dawkins (oblique) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
- LB Jake Golday (ankle) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- RB Aaron Jones (knee) - DNP (Wed.), LP (Thurs.)
- T Brian O'Neill (knee) - LP (Wed.), FP (Thurs.)
- DL Jalen Redmond (elbow) - LP (Wed.), LP (Thurs.)
- C Nick Samac (knee) - LP (Wed.), DNP (Thurs.)
- P Brett Thorson (right hamstring) - DNP (Wed.), DNP (Thurs.)