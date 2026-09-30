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Tampa Bay Buccaneers

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Buccaneers-Packers Injury Report Sept.30: Godwin Jr., Diaby and Bain Among Non-Participants

A look at Wednesday's injury report ahead of the Week 4 matchup

Sep 30, 2026 at 04:35 PM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

IR Sept. 30

On Wednesday for the Tampa Bay Buccaneers, Reuben Bain Jr. (groin/shoulder), Yaya Diaby (calf/shoulder), Chris Godwin Jr. (ankle),  Ko Kieft (elbow), Baker Mayfield (right thumb), Rakeem Nuñez-Roches (ankle/foot) and Jacob Parrish (personal) did not participate in practice.

DNP: Did Not Participate

FP: Full Participation

LP: Limited Participation

Read below for the full injury report for both teams:

Buccaneers

  • OLB Reuben Bain Jr. (groin/shoulder) - DNP (Wed.)
  • LB SirVocea Dennis (calf) - LP (Wed.)
  • OLB Yaya Diaby (calf/shoulder) - DNP (Wed.)
  • WR Chris Godwin Jr. (ankle) - DNP (Wed.)
  • RB Bucky Irving (glute) - LP (Wed.)
  • TE Ko Kieft (elbow) - DNP (Wed.)
  • QB Baker Mayfield (right thumb) -  DNP (Wed.)
  • DL Rakeem Nuñez-Roches (ankle/foot) - DNP (Wed.)
  • CB Jacob Parrish (personal) -  DNP (Wed.)
  • DB Keionte Scott (toe) - LP (Wed.)
  • LB Josiah Trotter (shoulder) - LP (Wed.)

Packers

  • G Aaron Banks (knee/toe) - DNP (Wed.)
  • DT Warren Brinson (calf/groin) - LP (wed.)
  • DT Karl Brooks (illness) - DNP (Wed.)
  • DT Anthony Campbell (ankle) - DNP (Wed.)
  • LB Edgerrin Cooper (shoulder/concussion) - LP (wed.)
  • C/G Jacob Monk (quadricep) - DNP (Wed.)
  • Edge Lukas Van Ness (shoulder) - LP (Wed.)

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