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Tampa Bay Buccaneers

Best of Baker Mayfield on "Quarterback"

A rundown of Baker Mayfield highlights on Season 3 of the Netflix series "Quarterback"

Jul 17, 2026 at 10:48 AM
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Brianna Dix

Staff Writer/Reporter

Mayfield QB

View some of the top moments from quarterback Baker Mayfield on Season Three of "Quarterback" streaming now on Netflix.

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