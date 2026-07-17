Best of Baker Mayfield on "Quarterback"

View some of the top moments from quarterback Baker Mayfield on Season Three of "Quarterback" streaming now on Netflix.
The first 3 minutes of Quarterback Season 3 will get you absolutely hooked 🔥— Netflix Sports (@netflixsports) July 14, 2026
Quarterback Season 3 is now playing. pic.twitter.com/2SwtjHw7E2
“You better be quick on your feet if you talk trash to me.”— Netflix Sports (@netflixsports) July 14, 2026
Baker Mayfield, Cam Ward, Jayden Daniels, and Joe Flacco share their approach to trash talking 🗣️
Quarterback Season 3 is now playing. pic.twitter.com/dO3YiwAWmR
“I stole that one directly from Arian Foster back in the day.”— Netflix Sports (@netflixsports) July 14, 2026
Baker Mayfield liked one of Arian Foster’s trash talk lines so much he had to borrow it 😂
Quarterback Season 3 is now playing. pic.twitter.com/F4uPamX3jP
Baker Mayfield talking trash to Philadelphia Eagles star DT Jalen Carter: “You still got a spitting problem?” 💀— Netflix Sports (@netflixsports) July 15, 2026
📺 Quarterback Season 3 is now playing pic.twitter.com/SR2o02oZDc
Baker Mayfield and his wife Emily knew it was forever after their very first date ❤️— Netflix Sports (@netflixsports) July 12, 2026
Three days after they met, they moved in together. Six months later, they were engaged and have never looked back.
Quarterback Season 3 premieres July 14 pic.twitter.com/yopfDvV3Rg