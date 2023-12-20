Buccaneers-Jaguars Injury Report Dec. 20: Vea, Godwin, Gholston Practiced in a Limited Fashion 

During Wednesday's walk-through, Vita Vea (toe), Chris Godwin (knee) and Will Gholston (knee/ankle) practiced in a limited capacity. In addition, Carlton Davis III (groin), Josh Hayes (illness), Rakim Jarrett (quadriceps), Ryan Neal (back) and Devin White (foot) practiced in full.
Read below for the full injury report for both teams:
Key:
- FP = full participation in practice
- LP = limited participation in practice
- DNP = did not practice
Buccaneers
- CB Carlton Davis III (groin) - FP (Wed.)
- DL Will Gholston (knee/ankle) - LP (Wed.)
- WR Chris Godwin (knee) - LP (Wed.)
- CB Josh Hayes (illness) - FP (Wed.)
- WR Rakim Jarrett** (quadriceps) - FP (Wed.)
- S Ryan Neal (back) - FP (Wed.)
- NT Vita Vea (toe) - LP (Wed.)
- LB Devin White (foot) - FP (Wed.)
Jaguars
- QB C.J. Beathard (left shoulder) - FP (Wed.)
- CB Christian Braswell** (hamstring) - LP (Wed.)
- CB Tyson Campbell (quadriceps) - LP (Wed.)
- A Andre Cisco (groin) - LP (Wed.)
- OL Ezra Cleveland (knee) - LP (Wed.)
- WR Zay Jones (knee/hamstring) - DNP (Wed.)
- QB Trevor Lawrence (ankle/concussion) - DNP (Wed.)
- OL Walker Little (hamstring) - LP (Wed.)
- TE Brenton Strange (foot) - LP (Wed.)
** Designated to return from Injured Reserve: Currently within 21-day practice window.